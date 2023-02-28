 

В Минтруде рассказали о способах получения пенсии россиянами за рубежом

28.02.2023, 22:41, Новости дня
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Граждане России, проживающие за рубежом, в 2023 году смогут и дальше получать пенсии на российские счета или за границей в рублях, проект соответствующего постановления подготовил Минтруд.

В пресс-службе министерства сообщили, что это сделано в связи с продолжающимся усилением иностранными государствами санкционного давления, оказываемого на российскую банковскую систему, передает ТАСС.

Если житель подавал заявление о зачислении средств на открытый в РФ банковский счет в 2022 году, то подача нового в 2023 году не потребуется. Для тех, кто будет обращаться в этом году впервые, заявление можно подать в любое время в течение года, при этом выплаты будут переведены на российский счет за период с 1 января 2023 года.

Заявления с реквизитами можно подать в Социальный фонд лично или через представителя в письменной форме или электронно.

В министерстве напомнили, что получателям пенсии, проживающим на территории России, средства перечисляются на карты «Мир». Гражданам, которые проживают за пределами РФ, деньги переводят на счета, привязанные к любой платежной системе или не привязанные к каким-либо картам вовсе. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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