Президиум Генсовета партии «Единая Россия» принял решение о запуске процедуры предварительного голосования

Президиум Генсовета партии «Единая Россия» принял решение о запуске процедуры предварительного голосования (ПГ), которое пройдет в электронном формате, а в новых регионах – еще и очно.

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак отметил, что на протяжении 14 лет «Единая Россия» остается единственной политической силой в России, которая открытым способом отбирает своих кандидатов. Он подчеркнул, что участие в процедуре предварительного голосования является обязательным для всех кандидатов вне зависимости от уровня выборов, от ранга, статуса, занимаемых должностей и прошлых заслуг. Секретарь Генсовета партии заверил, что совершенствование процедуры выборов не меняет сути – кандидатов от «Единой России» выбирают люди, последнее слово остается за ними, сообщается на сайте «Единой России».

Турчак отметил, что в этом году процедура традиционно пройдет в электронном формате. Речь идет не только о цифровизации операционных процессов, но и возможности для самих избирателей контролировать чистоту предварительного голосования с помощью использования открытых технологий блокчейн.

Секретарь Генсовета партии сообщил: как и в прошлом году, регистрация выборщиков будет проводиться исключительно с использованием портала госуслуг, все требования к защите данных будут строго контролироваться.

Турчак также подчеркнул, что «Единая Россия» готова к отражению кибератак на систему предварительного голосования. А опыт прошлого года доказал, что несмотря на внешнее давление на цифровую инфраструктуру партии, предварительное голосование защищено и проходит в штатном режиме.

С 3 по 7 марта состоится запуск предварительного голосования в регионах. До 27 апреля будет идти выдвижение кандидатов. Избиратели смогут зарегистрироваться для голосования с 17 апреля по 26 мая. Заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов сообщил, что электронное голосование будет проходить с 22 по 28 мая, в течение двух дней после его завершения будут подведены итоги.

По всей стране предварительное голосование пройдет по первой, максимально открытой модели, когда голосовать могут все зарегистрированные на территории избиратели. В приграничных районах Белгородской области – по четвертой. Голосуют по этой модели те избиратели, которые включены в утвержденный оргкомитетом процедуры список. Особый порядок касается проведения предварительного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Яковлевского городского округа и Совета депутатов Шебекинского городского округа.

Предварительное голосование впервые пройдет в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Процедура будет организована в двух форматах – электронно и очно, для обеспечения безопасности людей. При этом для избирателей и кандидатов сделают ряд исключений.

В свою очередь руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин отметил, что стать избирателями (в новых регионах) могут граждане, которые обладают активным избирательным правом, однако в виде уступки голосовать смогут и те лица, которые еще не получили паспорт граждан РФ, но уже подали соответствующее заявление.

Для кандидатов исключения будут связаны с предоставлением сведений об отсутствии счетов в иностранных банках, доказательств отсутствия гражданства и справки о судимости.

Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин сообщил, что кандидатами смогут быть и те лица, которые по объективным причинам не могут закрыть иностранные счета, избавиться от иностранных финансовых инструментов. Он уточнил, что им нужно будет сообщить в оргкомитет о том, что у них нет иностранных счетов, либо, если они все-таки имеются и нет возможности их закрыть, нужно сообщить о невозможности закрытия и о том, что предприняты все меры, чтобы это сделать.

Подготовить кандидатов к участию в предварительном голосовании и в избирательной кампании поможет проект «ПолитСтарт». В этом году обучение на его площадке смогут пройти политтехнологи, которые хотят участвовать в работе избирательных штабов.

В заключение Андрей Турчак поручил при проведении предварительного голосования обратить особое внимание на кандидатов из числа участников СВО и волонтеров, находящихся в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что у них есть запрос на участие в выборах, а эти люди заслужили того, чтобы быть представленными в органах управления разного уровня, мы должны обеспечить для них все возможности. Турчак призвал продумать, каким образом наиболее комфортно и удобно в этих процедурах можно будет им принять участие, дойти до «промежуточного финиша» и быть выдвинутыми в качестве кандидатов от «Единой России» и потом уже принять участие в избирательных кампаниях на все уровни представительной и исполнительной власти, включая выборы высших должностных лиц.

Также президиум Генсовета «Единой России» утвердил уполномоченных на выборах-2023.

В Единый день голосования в 54 субъектах РФ пройдет 78 кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов. Жители регионов будут выбирать депутатов регионального и местного уровня – 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 25 регионах пройдут выборы губернаторов, в Хабаровске – мэра города, в Крыму – депутата Госдумы по одномандатному округу № 19.

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