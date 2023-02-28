 

Bloomberg: Украинским войскам, вероятно, придется отступить из Артемовска, чтобы сберечь силы для весеннего наступления

28.02.2023, 22:41, Новости дня
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Украинские войска, вероятно, будут вынуждены оставить Артемовск (украинское название – Бахмут), чтобы сохранить ресурсы для попытки наступления весной, информирует Bloomberg со ссылкой на осведомленных европейских чиновников.

Bloomberg отмечает, что в последние недели представители украинских властей стали допускать возможность сдачи Артемовска. Агентство указывает, что 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что отступления из города никогда не будет, однако спустя три недели уже допускал такое развитие событий, чтобы сберечь силы. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию вблизи Артемовска крайне напряженной. Bloomberg полагает, что таким образом представители Киева готовят общественное мнение к этому решению, передает ТАСС.

Агентство отмечает, что Артемовск не является важным в стратегическом смысле городом, однако из-за ожесточенных боев он приобрел большое символическое значение, и для украинцев отступление из-под него может стать ударом по морали. Взятие же Россией Артемовска, добавляет издание, будет шагом к установлению контроля над всем Донбассом.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск сообщил в одной из соцсетей, что Артемовск (украинское название – Бахмут) почти окружен российскими войсками. Украинские военные назвали ситуацию в Артемовске «адом».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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