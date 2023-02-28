Украла полмиллиона: Влипшую в криминал Пугачеву увезли в израильскую полицию

Почти год Примадонна вместе со своим опальным муженьком и двумя детьми живет в Израиле. На родине артистку уже не ждут: во-первых, из-за нелестные высказываний о соотечественниках, а во-вторых, из-за полученного ею гражданства. На Аллу Пугачеву обрушилась настоящая волна негатива, а она пытается всем своим видом продемонстрировать, как счастлива на чужбине.

Однако в реальности, если верить телеграм-каналу журналистки Алены Жигаловой, сейчас певице совсем не сладко. Местные сообщили ей, что дом звезды в Кесарии ограбили: якобы какая-то банда злоумышленников украла полмиллиона долларов и ценные вещи. Причем действовали преступники очень профессионально, взломав все камеры в особняке, чтобы их уж точно не нашли.

Если эта информация – правда, то Алла Пугачева за границей влипла в криминал. Вот такая у нее “беззаботная” жизнь. Аноним также сообщил, что после случившегося Примадонну увезли в израильскую полицию, чтобы написать заявление. Помимо ожидания поимки преступников певице теперь придется наводить порядок в своем доме, ведь они там все перевернули.

Стоит отметить, что 500 тысяч долларов сейчас для артистки – не маленькие деньги. Говорят, что за границей она живет скромнее. Недавно, к слову, поклонники обсуждали, в каких условиях находится жена комика. Многие признали, что дом Аллы Пугачевой в Израиле гораздо проще целого замка в России!