SwebbTV – обширное отравление — теракты на «Северных потоках» поставили Балтийское море на грань вымирания

В результате подрыва «Северных потоков» произошёл выброс огромного количества токсичных веществ в Балтийское море, пишет SwebbTV со ссылкой на шведское радио Ekot. Как сообщается, теракты на российских газопроводах привели к обширному отравлению акватории, фауна которой скоро может полностью вымереть.



AP

Исторические террористические атаки на российские газопроводы, которые, по словам легендарного журналиста Сеймура Хёрша, осуществили США и Норвегия, не только разрушили энергоснабжение Европы, но и привели к распространению большого количества токсичных веществ в Балтийском море. Об этом говорится в новом исследовательском отчёте. В результате взрывов 250 тыс. тонн донных отложений, которые долгое время хранились на морском дне, завихрились и высвободили вредные токсины, такие как свинец и трибутилолово, пишет SwebbTV.

Учёные обнаружили значительно повышенный уровень ядовитых веществ на месте газопроводов, а само загрязнение окружающей среды продолжалось в течение месяца после терактов. По данным экспертов, возникшие после взрывов газопроводов мощные газовые струи вызвали «обширное отравление». Какими будут долгосрочные последствия загрязнения, ещё только предстоит оценить. Специалисты по вопросам климата уверены, что состояние окружающей среды в уже находившейся под угрозой вымирания акватории ухудшилось, а Балтийское море скоро станет мёртвым, отмечает SwebbTV.

Недавно выяснилось, что члены НАТО США и Норвегия уничтожили энергоснабжение Европы, взорвав «Северные потоки». По словам журналиста-расследователя Сеймура Хёрша, взрывные устройства с дистанционным управлением были заложены на газопроводах во время учений НАТО в Балтийском море в июне прошлого года. Основные западные СМИ в значительной степени замяли разоблачение Хёрша, резюмирует SwebbTV.