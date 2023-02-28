Мишустин призвал использовать каждый выделенный на нацпроекты рубль с максимальной эффективностью

На реализацию национальных проектов и госпрограмм выделяются огромные ресурсы, и каждый рубль должен использоваться с максимальной эффективностью, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии об итогах реализации национальных проектов и государственных программ в 2022 году.

Мишустин отметил, что, несмотря на беспрецедентные по масштабу санкции со стороны недружественных стран, были приняты решения, которые позволили укрепить стабильность экономики, а также обеспечить рост целых секторов, прежде всего ориентированных на внутренний спрос, переформатировать производственные и логистические цепочки и осваивать перспективные рынки сбыта внутри страны и за рубежом, говорится в сообщении в Telegram-канале правительства России.

Отмечается, что по большинству нацпроектов уровень достижения годового плана и кассового исполнения близок к 100%, по госпрограммам в открытой части кассовое исполнение составило около 98% с положительной динамикой относительно 2021 года.

В 2022 году на реализацию нацпроектов и госпрограмм было направлено более 19,5 трлн рублей.

«Необходимо не сбавлять набранный темп. На реализацию национальных проектов и госпрограмм выделяются огромные ресурсы, и каждый рубль должен использоваться с максимальной эффективностью», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Премьер министр напомнил, что в послании Федеральному собранию президент поддержал настрой регионов ускорить обновление социальной инфраструктуры. В связи с этим подготовлены изменения в законодательство, благодаря которым регионы смогут получить и использовать средства на нацпроекты, зарезервированные в федеральном бюджете на следующий год, уже сейчас – через беспроцентные казначейские кредиты.

Ранее в Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году.

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