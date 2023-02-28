Политолог Можегов объяснил необходимость продления закона США о слежке за иностранцами

Республиканцы будут против продления закона о тотальной слежке за пределами США, но негласно все эти статьи работают по линии ЦРУ, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Можегов. Действие скандального американского закона истекает в конце года, но Белый дом намерен продлить его, акцентируя внимание на том, что он позволяет защищать американцев от якобы угроз со стороны РФ и Китая.

«Республиканцы в Конгрессе США выступят против продления действия раздела 702 федерального американского закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA). Они прекрасно понимают, что это грозит свободе внутри самих Соединенных Штатов. Тот же Дональд Трамп может выступить с заявлением о том, что это уловка с целью уничтожить инакомыслие. Но я уверен, что все эти статьи негласно работают по линии ЦРУ», – считает политолог-американист Владимир Можегов.

Эксперт не удивлен, что в администрации Джо Байдена акцентировали внимание на том, что статья 702 является бесценным инструментом, который обеспечивает соответствующую реакцию силовых ведомств и спецслужб на угрозы со стороны Китая и России. «А как еще можно продавить эти инициативы? Надо указать на страшного врага в лице России. Все это проходит по той же схеме, как они продавливали законы о слежке после событий 11 сентября. Если тогда американцы говорили о консолидации всех демократических сил перед лицом международного терроризма, то сейчас они указывают на Россию», – отметил эксперт.

По мнению политолога, 702 статья FISA – атрибут полицейского государства, нуждающегося в «мощном внутреннем НКВД, которое будет заниматься выявлением всех агентов консервативного мира». «Владимир Путин выступает контрагентом этой системы, заявляя, что мы будем строить консервативный и многополярный мир. Америка в данном случае нужна мощная система подавления, своя тайная полиция», – считает Можегов.

Напомним, Белый дом намерен развернуть политическую борьбу за сохранение программы тотальной слежки за рубежом. Как пишет американская пресса, администрация Байдена решила поддержать продление действия раздела 702 FISA, который позволяет вести электронное наблюдение за иностранцами за пределами Соединенных Штатов. Закон был принят в 2008 году и несколько раз продлевался. Его срок истекает в декабре этого года. Некоторые политические фигуры США предлагали придать 702-му разделу статус постоянного действия.

Как заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, раздел 702 «оказался краеугольным камнем национальной безопасности США». «Этот орган является бесценным инструментом, который продолжает защищать американцев каждый день и обеспечивает соответствующую реакцию обороны, разведки и правоохранительных органов США на угрозы со стороны КНР, России, гнусных киберпреступников, террористов и тех, кто стремится нанести ущерб нашей критически важной инфраструктуре», – говорится в заявлении Салливана.

Генпрокурор и директор Агентства национальной безопасности (АНБ) уже передали совместное письмо руководству Конгресса с соответствующей просьбой. Этот закон позволяет правительству США без ордера отслеживать электронную переписку и звонки иностранцев за границей, в том числе когда эти люди взаимодействуют с американцами. В соответствии с этим законом Google и другие IT-гиганты могут передавать спецслужбам копии всех сообщений в учетных записях любого иностранного пользователя, а сетевые операторы перехватывать и предоставлять копии любых телефонных звонков, текстовых сообщений и интернет-коммуникаций.

Ранее военную разведку США заподозрили в покупке данных для слежки без ведома суда.

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