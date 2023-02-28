OnePlus представил смартфон с жидкостной системой охлаждения

Компания OnePlus представила прототип смартфона OnePlus 11 Concept на Всемирном мобильном конгрессе 2023 в Барселоне. Об этом сообщило издание Equal Leaks.

Active CryoFlyx – так называется эта технология. Система состоит из жидкости, трубок и насосов, которые расположены под крышкой телефона. Пользователь может даже увидеть движение жидкости через крышку радиатора, которая является прозрачной.

Утверждается, что Active CryoFlyx снижает температуру смартфона на 2,1° по Цельсию во время игр, увеличивая частоту кадров примерно на 3-4 кадра в секунду. Во время зарядки температура смартфона снижается всего 1,6° по Цельсию, что ускоряет зарядку на 45 секунд. О доступности OnePlus 11 Concept пока ничего не известно. Также неизвестно, будет ли Active CryoFlyx использоваться в других смартфонах производителя.