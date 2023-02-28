 

Kia Rio назван самым популярным автомобилем в Москве

28.02.2023, 21:10, Разное
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По данным “Автостат Инфо”, самой популярной моделью легкового автомобиля в Москве среди зарегистрированных машин является Kia Rio. Это следует из результатов исследования московского автопарка.

Его данные показывают, что на начало 2023 года в Москве было зарегистрировано более 92900 автомобилей именно этой модели. Hyundai Solaris, которой официально владеют более 86100 москвичей, занимает второе место в рейтинге популярности. Третье место за Volkswagen Polo. Ею владеют в Москве 77100 автомобилистов.

В первую десятку московского автопарка вошла только одна отечественная модель. Это ВАЗ-2109, который занимает десятое место. В Москве насчитывается около 49000 таких автомобилей. На начало 2023 года в столице всего было зарегистрировано 3,85 миллиона автомобилей.


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