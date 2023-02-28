Асимметричное с принтом и миди с пышными рукавами: лучшие модели платьев в стиле бохо для свадеб и мероприятий

Стиль бохо является одним из самых популярных и востребованных, и это заслуженно. Он прост и одновременно эффектен, может применяться для одежды любого назначения. Платья в стиле бохо в том числе подойдут для свадьбы, если вы планируете отправиться туда в статусе гостьи, а также других торжественных мероприятий.

Асимметричное с принтом

Очень стильное и нежное платье оригинальное фасона. Оно привлекательно тем, что присутствует всего один рукав три четверти, второе плечо оголено. Отлично сочетается с платьем эффектная накидка, которая является экстравагантным элементом и делает платье необычным. Отличное решение для посещение свадьбы в весенний или летний сезон.

С открытой спиной

Оригинальность фасона этого платья заключается в том, что оно закрыто впереди до шеи, с подплечниками и складками на плече. При этом открыта спина, а подол украшен бахромой в тон платью. Замечательный наряд оливкового цвета, который, так же как и стиль бохо, в этом сезоне является трендовым.

С объемными руками и подрезной по талии расклешенной юбкой

Платье из легкой вискозной ткани с пышными рукавами и длинными манжетами. Очень оригинальная расцветка смотрится просто великолепно. Переливы ткани выглядят нарядно, и это обеспечивают нежные переходы от одного цвета к другому. Линию талии по своему желанию можно сделать завышенной.

Миди с пышными рукавами

По-прежнему в тренде рукава-фонарики, а также использование двух материалов и соединение ткани с принтами и однотонного варианта. Преимуществом данной модели является то, что платье миди визуально стройнит и делает рост выше. Черная однотонная основа не смотрится мрачно, поскольку ее украшают яркие рукава. Платье нарядное, поэтому подойдет для гостьи на свадьбе.

Расклешенное со складками на одном плече

Очень оригинальная и сложная модель платья или легкого летящего материала. Длина макси, рукав длинный, поэтому такой наряд идеально подойдет для прохладной весенней погоды. Однотонное изделие замечательно сочетается с аксессуаром другого цвета, поэтому вы можете использовать клатч с вставками с вставками, гармонично сочетающимися с основным тоном наряда.

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С вышивкой и шнуровкой на спине

Нежное и изысканное платье в стиле бохо, которое наверняка понравится почитательницам винтажного направления. Изделие украшено вышивкой из шелковых нитей и бисера, дополнено широкими бретелями, идеально подойдет для теплой весенней погоды.

Шифоновое расклешенное платье с широкими рукавами

Также очень стильное платье с V-образным вырезом и широкими рукавами, отрезное по талии, расклешенное, свободного кроя. Оригинальная вышивка золотым бисером делает платье нарядным и очень привлекательным. Если вы предпочитаете небольшую длину, эта модель наверняка вам понравится.

С кокеткой

А если вы предпочитаете длину макси и любите оригинальные фасоны, это платье для вас. Цвет фуксии, вертикальный ряд пуговиц, визуально увеличивающий рост, и кокетка, которая красиво подчеркивает форму груди и зону декольте, делают платье просто восхитительным.

Платье из крепа с оригинальным дизайном

Дизайн на сто процентов оригинален, поскольку платье надевается с накидкой или без нее. Оба варианта являются очень эффектными. Плюс состоит в том, что фасон подходит дамам с разными фигурами. Прямой свободный силуэт стройнит, подчеркивает достоинства и скрывает недостатки фигуры.

Супернарядная модель

Отдайте предпочтение платью с открытой зоной декольте из дорогой блестящей ткани с металлическим отливом. Длина в пол и босоножки на высокой шпильке сделают образ просто неповторимым.

С оголенными плечами

Очень нежное, нарядное и милое платье, которое также идеально подойдет для торжественного мероприятия. Образ дополнит оригинальная сумка из мешковины и легкий шарф, который можно при необходимости набросить на плечи.