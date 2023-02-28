Зеленые, красные и черно-фиолетовые: какие продукты “любит” поджелудочная железа

Поджелудочная железа оказывает существенное влияние не только на обменные процессы, но и на гормональный фон организма. Она вырабатывает ферменты, играющие ключевую роль в переваривании углеводов, белков и жиров. Нормальная работа этой железы невозможна без здоровой диеты. Вот какие продукты поддерживают работу поджелудочной железы и укрепляют здоровье.

Шпинат и другие зеленые овощи

Зеленые овощи богаты хлорофиллом, обладающим сильными антиоксидантными свойствами. Давно доказано их противовоспалительное и противораковое действие. Большинство зеленых овощей также богаты флавоноидами — соединениями с сильным антиоксидантным потенциалом.

У шпината есть еще одно секретное преимущество для поджелудочной железы. Это секретин, т.е. гормон, стимулирующий поджелудочную железу к выработке пищеварительных соков и улучшающий обменные процессы. Стоит включить в рацион не только шпинат, но и капусту, петрушку, листья сельдерея, зеленый лук, укроп и брокколи.

Зеленый чай

Настой зеленого чая обладает мощными антиоксидантными свойствами. Они предотвращают появление воспалительных очагов в организме и «тушат» уже тлеющие. Зеленый чай обладает доказанным противораковым действием.

Исследователи из Университета Балтимора (США) после тщательного наблюдения за испытуемыми заметили, что зеленый чай явно снижает риск развития онкологии поджелудочной железы.

Натуральные йогурты

Качественные, не содержащие загустителей в виде сухого молока, желатина или белков коровьего молока натуральные и греческие йогурты укрепляют естественную микробиоту кишечника. Также, благодаря содержанию пробиотических бактерий, йогурты уменьшают воспаление и облегчают симптомы панкреатита.

Тофу

Употребление в пищу большого количества мяса (особенно жирного) замедляет обменные процессы и негативно сказывается на работе поджелудочной железы. Все больше людей говорят об ограничении мяса в меню. Тем более что его можно легко заменить более полезными аналогами. Одним из них является тофу. Он может быть животного происхождения или изготовленным из соевого молока.

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Красные, фиолетовые, черные и темно-синие фрукты

Черника, ежевика, вишня, гранаты и красный виноград являются сокровищницей антиоксидантов, и это один из самых желанных ингредиентов для здоровья поджелудочной железы. Они уменьшают воспаление, являются вкусной профилактикой опасных болезней. В таких фруктах и ягодах содержится ресвератрол — соединение с исключительно сильным антиоксидантным потенциалом.

Брокколи

В брокколи много апигенина — вещества, защищающего секреторные клетки и внутренний слой протоков поджелудочной. Проведенное в Омане исследование доказало, что экстракт брокколи не дает клеткам органа повреждаться при гипергликемическом фоне, концентрация сахара в крови уменьшается. Вот почему брокколи считается отличным средством профилактики сахарного диабета II типа.

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Тыква

Тыква лечит воспалительные заболевания инфекционной природы всех отделов желудочно-кишечного тракта. Главное ее действие — нейтрализация соляной кислоты. Также тыква содержит много полезных веществ, которые обеспечивают защиту двенадцатиперстной кишки и желудка. Положительное влияние тыквы на ткани поджелудочной железы доказано научно.

Батат

Батат использовался для лечения пищеварительного тракта еще со времен ацтеков. Он «разгоняет» регрануляцию клеток у больных с острым или хроническим панкреатитом. На фоне употребления батата, по сведениям японских ученых, отмечается повышение чувствительности к инсулину мышечных и жировых клеток, что уменьшает на поджелудочную функциональную нагрузку.

Черника

Черника ускоряет синтез и секрецию глюкагона на всех этапах, не перегружает поджелудочную железу, предохраняет ее от деструктивных изменениях. Благодаря этой ягоде в желчи идет улучшение реологических свойств, исключается образования камней в протоках поджелудочной. Ученые из Вирджинии доказали, что флавоноиды в чернике увеличивают содержание b-клеток поджелудочной, блокируют активацию вредных ферментов внутри ее протоков.

Красный виноград

Ягоды красного винограда содержат ресвератрол – антиоксидант, борющийся с вредными радикалами, вызывающими злокачественное перерождение клеток в организме. Экстракт косточек этих ягод оказывает мощное антиоксидантное действие, повышает уровень глутатиона внутри железы. Он удаляет в поджелудочной метаболиты, приводящие к воспалениям и улучшающие состояние поджелудочной железы.