Столтенберг: В отношениях России и НАТО «назад дороги нет»
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Завершение конфликта в Украине не приведет к восстановлению отношений РФ и НАТО, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на международной конференции в Хельсинки.
«Назад дороги больше нет», – цитирует ТАСС Столтенберга.
Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» может нарушить единство Североатлантического альянса, и сейчас главный вопрос в том, какая страна покинет НАТО первой.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки блоком НАТО оружия Украине можно считать участием в конфликте, а значит, Запад становится и соучастником преступлений Киева.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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