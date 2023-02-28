Столтенберг: В отношениях России и НАТО «назад дороги нет»

Завершение конфликта в Украине не приведет к восстановлению отношений РФ и НАТО, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на международной конференции в Хельсинки.

«Назад дороги больше нет», – цитирует ТАСС Столтенберга.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» может нарушить единство Североатлантического альянса, и сейчас главный вопрос в том, какая страна покинет НАТО первой.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки блоком НАТО оружия Украине можно считать участием в конфликте, а значит, Запад становится и соучастником преступлений Киева.

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