 

В ПМР объявили сборы для желающих служить в составе миротворческого контингента

28.02.2023, 19:55, Новости дня
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В Приднестровской Молдавской республике (ПМР) начались трехмесячные сборы для службы в составе миротворческого контингента, заявили в пресс-службе минобороны ПМР.

Желающие смогут принять участие в трехмесячных сборах с 1 марта, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение министерства.

Участникам обещают денежное и вещевое довольствие, проживание и питание. Выплаты составят для неработающих, призванных на военные сборы, в размере от 2,8 тыс. рублей ПМР (10,4 тыс. российских рублей).

Тем, кто захочет принять участие, нужно подать заявку на имя военкома по месту жительства и пройти медицинскую комиссию.

Напомним, Киев признал, что расставил свой воинский контингент вдоль границы с Приднестровьем. В Москве назвали обстановку вокруг Приднестровья поводом для беспокойства.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Киев может совершить нападение на ПМР с согласия действующего молдавского президента Майи Санду.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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