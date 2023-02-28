 

Минтруд предложил с 1 апреля проиндексировать на 3,3% социальные пенсии

28.02.2023, 19:55, Новости дня
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Социальные пенсии с 1 апреля предлагается повысить еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне индексации на 10%, сообщили в Минтруда России.

В сообщении ведомства говорится, что индексация социальных пенсий за 2022 год проходит в два этапа – с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 апреля 2023 года – еще на 3,3%, в итоге за год социальные пенсии увеличиваются на 13,6% в связи с увеличением прожиточного минимума, передает РИА «Новости».

В министерстве отметили, что проект об индексации социальных пенсий с 1 января 2023 года размещен на общественное обсуждение.

Для индексации из федерального бюджета будет направлено порядка 15,57 млрд рублей до конца текущего года, добавили в Минтруде. Всего индексация с 1 апреля 2023 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 4 млн пенсионеров.

Ранее правительство РФ утвердило с 1 февраля индексацию некоторых социальных выплат на 11,9%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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