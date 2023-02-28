Мнение: Разрешение выйти на улицу



Наталья Григорьевна Морарь



ЖЖ напомнил мой пост, написанный в этот же “последний день зимы”, но в 2008 году. Казалось бы – седая древность, но кое-что в нем стало неожиданно актуальным. Во-первых, пост отчасти про Молдавию (а с ней нынче на глазах зреет обострение вплоть до военного), и с другой – по-своему забавно, как я там пытаюсь использовать приём “доведение до абсурда”, а в качестве такого заведомого абсурда привожу “невероятное событие” – что кто-то может запретить свободному гражданину выходить на улицу из своего дома… Знать бы тогда, что всего через 12 лет – в 2020 – баранья покорность таких вот скандалмаксов приведет к тому, что власти ДЕЙСТВИТЕЛЬНО станут попросту запрещать выходить на улицу иначе как по пропускам, причем не каким-то категориям граждан, а просто всем!

“История с Морарь

История с корреспонденткой Натальей Морарь всем уже надоела, это понятно. Девчонку из Молдавии не пускают в Россию, не пускает конкретно ФСБ, не пускает уже несколько месяцев. Выглядит это дико; Наталья говорит и пишет по-русски не хуже нас с вами, работает в российском издании, да и воспринимать молдаван как иностранцев мы не научились. Тем более, что всем известно – граждан Молдавии в стране – десятки тысяч, и ни к одному из них ФСБ не проявляла и тысячной доли того внимания, которое она проявляет к Морарь.

Велик соблазн (поскольку влиять-то мы, российские граждане, ни на что в своей стране не можем – не то что на ФСБ, и на родной ЖЭК не можем, нет у нас для этого механизмов) счесть, что в ситуации с Морарь и влиять не надо, “потому что все правильно”. Мол, ФСБ виднее; не хочет пускать – его дело.

СкандалМакс так и пишет в одном из блогов: а кто и откуда вычитал, что любая жена любого россиянина имеет право на беспрепятственный въезд в Россию в любой ситуации? Мол, не наше дело.

Воспроизведу свой ответ:

“Есть такое понятие, как “презумпция”. В конце концов, кто сказал, что ты, Макс, в любой момент и при любых обстоятельствах имеешь право выйти из дома на улицу? Никто не сказал. Но, однако, ты ведь не сидишь дома, пока тебе не РАЗРЕШАТ выйти на улицу?

Ты считаешь, что если тебе нельзя на улицу, то тебе должны предъявить ОБОСНОВАННЫЙ запрет, не так ли?

То же и с Морарь. Запрет должен быть обоснован, и обоснован СЕРЬЁЗНО. Очень серьезно.

Соглашаясь же с тем, что некто из безымянных госчинуш может не пускать Мораль “просто так”, потому что “не ваше дело” и т.п. – ты быстро дойдешь до ситуации, когда тебе всякий раз надо будет испрашивать разрешения выйти на улицу”. (2008)

А это ведь были первые ласточки будущего произвола – еще нестарый путинский режим пробовал зубки, пока – в самом лайтовом режиме, типа “а вот просто не пустим в страну законную жену гражданина РФ; почему? А потому что можем – без объяснений”. Это они “с оппозицией боролись”. Прокатило – начали уже просто по тюрьмам упрятывать. Или – травить новичком.

В комментах, понятно, напишут, что Морарь была “агент ЦРУ”. Да если бы и была – это что, повод в страну не пускать? Правящая ОПГ довела всё до полной катастрофы сама в лучшем виде, никакие агенты так бы не смогли.