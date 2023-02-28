Платья из бархата и джинсовые комбинезоны: тенденции стиля 80-х, которые будут популярны в 2023 году

В 2023 году в моду снова возвращаются тренды. Мода 80-х была гламурной и известна своими структурированными силуэтами, игривыми и абстрактными формами. Вот несколько модных тенденций, заслуживающих большого внимания.

Блейзеры оверсайз

Классическим трендом 80-х годов были блейзеры оверсайз. Можно сочетать такой наряд с любыми вещами, такими как шорты, футболка, боди или же летнее платье.

Чтобы несколько сбалансировать громоздкость блейзера, стоит сочетать его с более узкими брюками и приталенным топом.

Боди

В 80-х этот элемент носили как часть одежды для занятия аэробикой. Однако сейчас боди можно носить практически где угодно: на работу, вечеринку или просто использовать для повседневной носки. Можно сочетать такой наряд с рубашкой и широкими брюками или же струящейся юбкой.

Металлизированная одежда

Это одна из самых ярких и модных тенденций весны. Металлизированные топы, платья, сумки и сапоги были в моде в 80-х, и сейчас они основа в тренде.

Джинсы мом

Джинсы мом простые в носке и очень удобные. Кроме того, их легко комбинировать с другими вещами. Отлично сморится такой наряд с короткими топом и блейзером оверсайз.

Брючный костюм

Подходящий брючный костюм яркого цвета или с оригинальным рисунком является своего рода воплощением моды 80-х годов. Можно сочетать его с футболкой и кроссовками для создания повседневного образа или же с топом, выполненным в бельевом стиле, и туфлями на каблуках для вечернего выхода.

Гетры

В 80-х годах гетры в основном использовались для согрева танцоров, однако спустя некоторое время они прочно вошли в массовую моду.

С тех пор гетры возвращались в нулевых и снова вернулись в моду в 2023 году. Они могут сочетаться с совершенно любым стилем. Гетры хорошо смотрятся с любой обувью, от кроссовок до балеток.

Джинсовые куртки

В 80-х годах практически у каждого была джинсовая куртка, поскольку деним известен своей универсальностью, долговечностью и теплотой.

Несмотря на то что джинсовые куртки никогда не выходили из моды, но в этом году они особенно популярны, особенно в сочетании с джинсами. Это универсальная вещь, которую можно надеть поверх уютного свитера, сочетать с топом или же носить под плащом.

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Яркие аксессуары

Когда дело доходит до аксессуаров, то 80-е годы были довольно смелыми. Отличным решением будет добавление в образ ремней, шляп, перчаток. Можно выбрать массивные золотые украшения, большие кольца. Также в тренде будут яркие сумки и обувь. Они помогут поднять даже самый простой и однотонный наряд на совершенно новый уровень.

Яркие геометрические узоры

В 80-х были актуальны геометрические узоры и насыщенные, яркие цвета. Сочетание нескольких принтов и оттенков в одном наряде были нормой. В 2023-м снова возвращается этот тренд.

Кожаные вещи

Кожаная одежда пользовалась большой популярностью в 80-х годах, и сейчас это самый настоящий тренд.

Юбки, блейзеры, брюки, шорты и даже платья отлично впишутся в гардероб каждой модницы. Отличным решением будет использование кожи с головы до ног.

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Топы с открытыми плечами

Отличным решением станет не только топ, но и платье с открытыми плечами.

Такой наряд выглядит стильно, гламурно и эффектно. Чтобы подчеркнуть плечи и ключицы и привлечь к ним внимание, стоит нанести на эту область немного блеска.

Стиль панк

Массивные ботинки, кожаные куртки с заклепками и колготы в сеточку – все это выглядит просто невероятно и очень эффектно.

Стиль панк является самым настоящим трендом в этом году. Если не знаете, с чего начать, то стоит просто надеть кожаную куртку с джинсами скинни и ремнем с заклепками.

Поясные сумки

Хорошо сочетается такой аксессуар вместе с мешковатыми джинсами и облегающей рубашкой. Чтобы поднять свой образ на новый уровень, можно сверху накинуть куртку или толстовку оверсайз.

Бархатные платья

Такой наряд оттенка драгоценных камней помогает придать образу особую роскошь и шик. Хорошо будет также смотреться бархатная юбка или же блейзер.

Джинсовый комбинезон

Это удобная и универсальная вещь, которая идеально подходит для тех дней, когда вы не знаете, что надеть. С помощью джинсового комбинезона можно сделать образ шикарным или же оставить его повседневным. Такой наряд можно носить в любое время года.

Топы с оборками

В 80-х годах оборки были популярным способом оживить любую одежду. В 2023-м они снова в тренде. Хорошо смотрятся эффектные блузы с рюшами или же укороченные топы с оборками.