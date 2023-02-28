“МЭШ” стала основой федеральной системы “Моя школа” – Собянин

В сентябре в Москве начнет действовать единый стандарт предпрофессионального образования. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, наработки Москвы будут использовать в других регионах России. На основе “Московской электронной школы” (МЭШ) начнет развиваться федеральная информационная система “Моя школа”, заявил мэр.

На сегодняшний день в библиотеке “МЭШ” зарегистрированы 2,8 миллиона пользователей – дети, их родители и учителя. В библиотеке электронной школы доступно более 57 тысяч материалов, включая видеоуроки, учебники и виртуальные лаборатории.

Также в столице построят новые школы и детские сады, стандартизируют подходы к капремонту образовательных объектов.

“За 12 лет в Москве построили 528 новых зданий школ и детских садов”, – уточнил градоначальник.

В текущем году в столице обучаются 1,6 миллиона детей. Местами в дошкольных группах обеспечены все ребята с двух до четырех лет.

В 2022 году за школьные парты сели более миллиона детей, в том числе 119 тысяч первоклассников. Большинство из них учатся в районе проживания.

Напомним, что “Московская электронная школа” разработана в 2016 году столичными департаментами образования и науки и информационных технологий.