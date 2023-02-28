 

“МЭШ” стала основой федеральной системы “Моя школа” – Собянин

28.02.2023, 18:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В сентябре в Москве начнет действовать единый стандарт предпрофессионального образования. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, наработки Москвы будут использовать в других регионах России. На основе “Московской электронной школы” (МЭШ) начнет развиваться федеральная информационная система “Моя школа”, заявил мэр.

На сегодняшний день в библиотеке “МЭШ” зарегистрированы 2,8 миллиона пользователей – дети, их родители и учителя. В библиотеке электронной школы доступно более 57 тысяч материалов, включая видеоуроки, учебники и виртуальные лаборатории.

Также в столице построят новые школы и детские сады, стандартизируют подходы к капремонту образовательных объектов.

“За 12 лет в Москве построили 528 новых зданий школ и детских садов”, – уточнил градоначальник.

В текущем году в столице обучаются 1,6 миллиона детей. Местами в дошкольных группах обеспечены все ребята с двух до четырех лет.

В 2022 году за школьные парты сели более миллиона детей, в том числе 119 тысяч первоклассников. Большинство из них учатся в районе проживания.

Напомним, что “Московская электронная школа” разработана в 2016 году столичными департаментами образования и науки и информационных технологий.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03.22 / Еврокомиссия запретила «Дон Кихота» за борьбу с ветряными мельницами

26.12.22 / «Спасибо, моя любовь»: Роналду показал рождественский подарок от невесты Джорджины Родригес

01.02.22 / Анна Семенович повеселила поклонников рассказами о забавных историях: “Семенович на горячее”

22.09.21 / Кто же эти мужчины: пять знаков зодиака, из которых получаются лучшие отцы

28.01.23 / Долги населения Швеции достигли нового рекордного уровня

14.09.22 / “Я хочу, чтобы он больше времени проводил с семьей”: Жизель Бундхен дала первое интервью после ссоры с мужем

11.01.22 / От страз до лисьих глаз: бьюти-тренды 2021 года, которые модницы хотят перенести в 2022-й

31.08.22 / Мнение: МО РФ о потерях ВСУ в ходе наступления на Херсон

25.02.22 / Мнение: День Z + 1. На подступах к Киеву

16.02.21 / Зеленые пришельцы-циклопы со свиным носом-пятачком из Харры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика