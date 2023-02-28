 

Бросила ради него карьеру, а потом осталась у разбитого корыта: что случилось с женой Харламова

28.02.2023, 18:40, Разное
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28 февраля Гарик Харламов отмечает день рождения. Сегодня шоумен известен не только своими творческими успехами, но и бурной личной жизнью. В свои 42 года он имеет за плечами два неудачных брака и скандальных расставания. Яркий союз и громкий развод ведущего со второй женой Кристиной Асмус до сих пор не перестает обсуждать публика. А вот о его первой супруге уже давно ничего не слышно.

Первой избранницей Гарика Харламова стала Юлия Лещенко. Влюбленные познакомились в 2006 году, когда будущий резидент Comedy Club выступал в КВН. Юлия была преуспевающим организатором вечеринок и работала менеджером в одном из столичных клубов. Именно там состоялась судьбоносная встреча, которая переросла в роман.

Вскоре после знакомства влюбленные съехались. Гарик уговорил избранницу бросить работу с напряженным графиком и стать домохозяйкой. А спустя четыре года пара решила узаконить отношения. К тому моменту шоумен уже успел стать популярным и обзавестись поклонниками.

Многие считали этот союз крепким и счастливым. Однако через некоторое время после свадьбы в семье наступил кризис. Говорили, что отношения супругов дали трещину из-за отсутствия детей. Из-за раздора с женой Харламов с головой погрузился в работу, а потом в его жизни и вовсе появилась другая.

По слухам, именно роман с Асмус сыграл главную роль в крахе брака шоумена. В 2013 году Харламов официально развелся с Лещенко, а вскоре пошел в загс с новой возлюбленной, которая была от него беременна. После расставания экс-супруга ведущего осталась у разбитого корыта. Юлия утверждала, что Гарик буквально выставил ее за порог дома и отказывался делить имущество. Девушке пришлось приложить немало усилий, чтобы отсудить у бывшего мужа часть совместно нажитого.

После развода Юлия открыла собственное дело и окончательно исчезла из поля зрения публики. Сегодня о ее личной жизни ничего не известно. Говорят, она не спешит выходить замуж и по-прежнему носит фамилию экс-супруга.


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