Любка-молодец – Личное мнение

Кто, если не Наташка Королёва, ещё понимает в стиле, моде, свежих тенденциях концертной одежды?

«Люба жжет! Она красотка. А как она нарядилась! Какие чулочки, какие штанишечки, какие рейтузики! Люба молодец!», — прокомментировала Наташа наряды 69-летней Залмановны.



Фото: Соцсети

В общем, Королёва настолько впечатлилась Успенской, что восторгам не было пределов.

Круче исполнительницы Мадонны, считает Наташка.

И действительно, если сравнивать, то очень похоже. Филлеры молодят лицо? Молодят. Рейтузики вызывающие? Вызывающие. Но наша Залмановна даже ярче.

Неизвестно, чем ответит Успенской Лолита Милявская. Любка, конечно, крутая, но идеальный вкус королевы сценических образов Лолки перебить чем-то сложно.

Да и сама певица хитов про подсолнечник и тюльпаны тоже прекрасно разбирается в моде. Наряды у Наташи дерзкие, голос громкий. Думаю, не стоит сбрасывать и её со счетов.

В общем, Залмановна задала высокую планку. Соглашусь с Королёвой, что Люба — молодец!

Чьи сценические образы больше всего нравятся вам?

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