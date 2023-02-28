В СПЧ решили сформулировать юридическое определение русофобии

Необходимо выработать юридическое определение русофобии во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, сейчас нет возможности наказать людей, проживающих в других странах, за ее проявление, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.

По словам Фадеева, стоит задача сформулировать юридически, что такое русофобия и какие статьи Уголовного кодекса могут быть использованы под эту квалификацию, в случае ее отсутствия, необходимо ее запросить, передает ТАСС.

Он отметил, что наказать людей, проживающих в других странах, за проявление русофобии сейчас нет возможности, поэтому это работа на будущее.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова добавила в свою очередь, что российское законодательство уже предусматривает уголовную ответственность за дискриминацию по ряду признаков, но нужно их углубить особенной частью.

Ранее Путин дал поручение Госдуме, Генпрокуратуре и СК рассмотреть предложения СПЧ, касающиеся установления уголовной ответственности за призывы к дискриминации или дискриминационные действия в отношении проживающих за рубежом граждан РФ и соотечественников.

Генпрокуратура предложила рассматривать русофобию как проявление экстремизма.

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