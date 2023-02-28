 

Белый дом положительно высказался о продлении программы слежки за рубежом

28.02.2023, 18:25, Новости дня
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Белый дом поддерживает продление срока действия программы прослушки телефонных разговоров и перехвата электронной переписки жителей других государств, подозреваемых в терроризме, говорится в опубликованном письменном заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

В тексте говорится о том, что администрация президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис решительно поддерживает продление срока действия Конгрессом 702 закона о наблюдении за иностранной разведкой, которое является крайне важным с точки зрения сбора разведданных, информирует ТАСС.

Внесенная в 2008 году в закон о наблюдении за иностранной разведкой от 1978 года поправка дает право спецслужбам без санкции специального суда прослушивать телефонные разговоры и просматривать электронную переписку между иностранными гражданами, находящимися за пределами США, но использующими американские спутниковые каналы, узлы связи или интернет-серверы, в том числе принадлежащие крупным компаниям. 

Ранее военную разведку США заподозрили в покупке данных для слежки без ведома суда.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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