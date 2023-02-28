В Турции произошло новое землетрясение

В центральной части Турецкой Республики произошло землетрясение, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям страны во вторник вечером.

Магнитуда землетрясения составила 4,4, очаг залегал на глубине в семь километров, эпицентр находился в районе города Кайсери, передает ТАСС со ссылкой на турецкое ведомство.

Рядом с городом находится горнолыжный курорт «Эрджиес». Сообщений о пострадавших и разрушениях к данному моменту нет.

В понедельник в Турции также зафиксировали землетрясение, оно произошло в уезде Фоча провинции Измир.

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