В Турции произошло новое землетрясение
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В центральной части Турецкой Республики произошло землетрясение, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям страны во вторник вечером.
Магнитуда землетрясения составила 4,4, очаг залегал на глубине в семь километров, эпицентр находился в районе города Кайсери, передает ТАСС со ссылкой на турецкое ведомство.
Рядом с городом находится горнолыжный курорт «Эрджиес». Сообщений о пострадавших и разрушениях к данному моменту нет.
В понедельник в Турции также зафиксировали землетрясение, оно произошло в уезде Фоча провинции Измир.
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