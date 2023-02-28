 

В Федерации шахмат России прокомментировали переход в Азиатскую федерацию

28.02.2023, 18:15, Разное
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Андрей Филатов, президент Российской шахматной федерации (РШФ), прокомментировал преобразование организации в Азиатскую шахматную федерацию. Его слова опубликованы на официальном сайте ФШР.

Филатов поблагодарил делегатов Континентальной ассамблеи АШФ за их голоса в поддержку включения российских шахматистов в число членов организации. Он отметил: “Это говорит, с одной стороны, о нашем доверии, а с другой – о большой работе, проделанной федерацией”. Окончательное вступление запланировано на 1 мая 2023 года.

28 февраля на Генеральной ассамблее АФС стало известно, что РФ была принята в АФС. Ранее сообщалось, что переход был также одобрен Советом Международной шахматной федерации.

В апреле-мае нынешнего года Россиянин Ян Непомнящий встретится с китайцем Дином Лижэнем за звание чемпиона мира по шахматам. Ожидается, что турнир пройдет в Астане (Казахстан), причем российский игрок будет участвовать под нейтральным флагом. Магнус Карлсен, действующий чемпион мира, отказался защищать свой титул.


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