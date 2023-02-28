 

Скандалы: «Спасибо за смелость»: Пригожин заявил о готовности ЧВК «Вагнер» принять бойцов 352-го мотострелкового полка

28.02.2023, 17:55, Разное
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Бизнесмен уже обратился в органы военного управления для перевода бойцов расформированного 352-го мотострелкового полка в ЧВК «Вагнер», либо в одно из подконтрольных «Оркестру» подразделений

Слова бизнесмена привела его пресс-служба. Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлены бойцы упомянутого выше формирования. Они попросили зачислить их в ряды «вагнеровцев».

«Я сделал уже соответствующее обращение в органы военного управления для того, чтобы их перевели к нам либо в одно из воинских подразделений, которые находятся у нас в оперативном управлении. И, конечно же, когда ребята хотят идти воевать, а не просто сидеть где-то на учебном полигоне или расположении, это необходимо делать. То, что они хотят идти и защищать Родину с оружием в руках и своими руками принести пользу в нашу общую победу — конечно, это очень здорово», — заявил Пригожин.

Предприниматель поблагодарил бойцов за то, что нашли в себе смелость, силу и обратились. По его словам, возможно могут быть какие-либо дисциплинарные наезды. Тем не менее, представители ЧВК «Вагнер» намерены бороться, чтобы забрать их в ряды «музыкантов».


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