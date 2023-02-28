Мероприятие «Бегущие лайки» от VK, на которое зарегистрировались тысячи СММщиков, оказалось гонками на собачьих упряжках в Анадыре

Социальная сеть «ВКонтакте» в День лайка планирует провести забег на собачьих упряжках на Чукотке. Такой необычной деятельностью компания занялась, поскольку недавно поневоле стала опекуном почти трёх десятков ездовых лаек.

В середине февраля один из крупных московских предпринимателей готовил медиа-освещение своего нового проекта и дал подрядчику поручение «закупить лайки ВКонтакте». К несчастью, он перепутал адресата, и электронное письмо ушло в другую фирму, обычно занимавшуюся покупкой и продажей лошадей для его конного клуба.

Учитывая суровый нрав заказчика, подрядчик решил ничего не переспрашивать, а дословно исполнить поручение – тем более что у него был проверенный заводчик. В результате в понедельник в офис «ВКонтакте» привезли 28 породистых якутских лаек. Лишь после этого представитель фирмы позвонил заказчику и отчитался о выполнении задачи. После разговора он побледнел и скрылся, оставив собак в компании недоумевающих сотрудников соцсети.

В первые дни сохранялась надежда на то, что ситуация вскоре как-нибудь решится сама собой, однако когда собаки парализовали работу нескольких отделов, перетягивая на себя всё внимание, был найден оригинальный выход из ситуации – в VK решили отвезти их на Чукотку и провести там забег на упряжках «Бегущие лайки».

Гонки вызывали неожиданный ажиотаж среди SMM-специалистов. Предположительно, некоторые из них попросту прочитали только название мероприятия, поскольку нашлись несколько человек, которые анонсировали свои собственные выступления, а один даже заявил, что участвует в «Бегущих лайках» с 2019 года и был дважды награждён главным призом. Так или иначе, но забег в Анадыре должны посетить свыше пяти тысяч человек, из которых почти половина – москвичи, в связи с чем городская гостиница «Полярник» расконсервировала стратегический запас раскладушек и спешно монтирует их в несколько ярусов.

Источник уточняет, что представители «ВКонтакте» также не оставляют надежды встретить подрядчика, который по слухам скрывается как раз на Крайнем Севере, и тепло с ним побеседовать.

—