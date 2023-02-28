“Быть бабушкой – это невероятные эмоции, до слез”: Екатерина Волкова рассказала об отношениях с детьми и внуками

Глядя на 48-летнюю Екатерину Волкову, сложно поверить и в то, что она многодетная мама, и в то, что уже стала бабушкой. Актриса любит своих детей и внука, однако признается, что с представителями младших поколений ей приходится непросто. В интервью изданию Womanhit артистка рассказала о взаимодействии с детьми и о новой роли бабушки.

О появлении внука

От первого брака у Волковой есть взрослая дочь Валерия. Она выучилась на психолога и теперь занимается психотерапией через танцы. В прошлом году Валерия родила сына Тимофея.

Актриса рассказала о том, каково это — быть бабушкой. По словам знаменитости, это «невероятные чувства и эмоции нежности и любви, до слез». Так охарактеризовала свое эмоциональное состояние знаменитость, разместив соответствующий пост в соцсетях.

О лояльном материнстве

От брака с писателем и политическим деятелем Эдуардом Лимоновым у актрисы есть двое несовершеннолетних детей: 16-летний сын Богдан и 14-летняя дочь Александра. Себя Волкова называет лояльной мамой. Она проявляет терпение и выдержку, однако иногда может превратиться в «фурию».

Знаменитость признается, что нередко пересматривает ролик, где родитель разбивает компьютер сына. По словам артистки, ей бы не хватило такой решимости, да и подобные методы воспитания не совсем корректные. Тем не менее иногда бывают периоды отчаяния при взаимодействии с непослушными детьми.

Больше всего как маму Волкову беспокоит то, что дети очень погружены в виртуальный мир. По словам актрисы, их поколение нельзя было загнать домой с улицы, а современную молодежь, наоборот, невозможно отправить на прогулку. Они полностью поглощены гаджетами и интернетом.

По словам Волковой, благодаря доступу во Всемирную паутину дети знают даже больше, чем их родители.

Об отсутствии главы семейства

Волкова рассталась с Лимоновым в 2008 году. В 2020 году экс-супруг скончался. У актрисы были попытки наладить личную жизнь, однако пока неудачные. Таким образом, знаменитость воспитывает детей в одиночку.

По словам Волковой, сложно воспитывать ребят в одиночку. Особенно сына, которому нужен строгий отец, который даст мужское воспитание. Пока артистка в тупике и не знает, как решить данную проблему.

Волкова признается, что подписалась в соцсетях на звездных мам, у которых есть сыновья, чтобы чему-то у них поучиться. Например, на певицу Алену Свиридову и на актрису Елену Яковлеву. Эти знаменитости советуют всем мамам перетерпеть подростковый возраст и продолжать проявлять материнскую любовь.

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О сыне

Волкова отмечает, что сын и дочь унаследовали характер отца, который был «вечным мальчиком». Артистка жалуется, что у Богдана на все один ответ: «Нет», «Не хочу», «Не буду» и т. д. Плюс ко всему, по словам звездной мамы, сын постоянно «умничает», поэтому ей с ним сложно. Нужно набраться терпения, а не всегда получается.

По мнению звезды сериала “Скорая помощь”, быть родителем — это огромное испытание. Артистка признается, что часто размышляет на тему смиренности в православии и осознает важность того, что нужно усмирять свою гордыню.

Кстати, недавно артистка поделилась с подписчиками радостной новостью: Богдан вернулся с военных сборов. Волкова отметила, что ее сын окреп, возмужал, повзрослел. Актриса считает, что каждый мужчина должен осознавать свою ответственность и сопричастность, отдавать долг Родине, защищать родной край.

О себе и быте

«Я Шива многорукий», – признается знаменитость. Волкова в одиночку и содержит семью, и занимается воспитанием детей, и работает в условиях многозадачности. По словам актрисы, она не железная и иногда ей хочется расслабиться и отдохнуть, но возможности нет.

Артистка признается, что «пашет всю жизнь». У нее не было периода беззаботной юности, когда она бы ходила по ночным клубам, например. Волкова всегда в заботах и в хлопотах. В то же время артистка признается, что клубная жизнь ей в принципе неинтересна, поскольку она домашний человек. По словам знаменитости, когда в ее жизни появляется мужчина, тогда прекращается контакт с подругами. Все время Волкова уделяет избраннику.

В свободное время актриса любит заниматься садоводством. Она выращивает цветы, а ее мама занимается огородом. Жить в одном доме родственницы не могут, поскольку обе своенравные и достаточно упрямые. Волкова признается, что ее мама считает себя главной, а она не согласна и считает главной себя.