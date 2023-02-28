Умываться по утрам и не пользоваться средствами на масляной основе: ошибки в уходе за кожей, который делают ее жирной

Активная работа сальных желез характеризует не только кожу лица в подростковом возрасте. С этой проблемой сталкиваются и взрослые люди, что отчасти объясняется природными предпосылками. Однако многое зависит и от ухода за кожей. Вот распространенные ошибки ухода, которые делают кожу лица жирной.

Умывание по утрам

Смысл данной процедуры в том, чтобы очистить лицо от грязи и бактерий. Но после вечернего умывания за ночь едва ли наша кожа загрязнилась до такой степени, что возникла потребность в ее глубокой очистке с мылом.

Сама по себе очистка с применением специальных средств лишает кожу необходимых и естественно вырабатывающихся масел, стимулируя повторную выработку жира.

Полностью отказываться от утреннего умывания может и не стоит, но делать это желательно без очищающих средств, например мицеллярной водой.

Ошибка в определении типа кожи

Если средства по уходу подбираются по типу кожи, то неправильный выбор может сделать жирной даже сухую дерму. Притом что коже нормального и сухого типа тоже свойственно быть жирной, пусть и в умеренной степени. По этой причине часто и допускаются ошибки в определении типа кожи.

Использование средств на спиртовой или масляной основе

Данные ингредиенты разными способами, но также усиливают выработку кожного сала. Вместо этого для той же вечерней очистки рекомендуется использовать нежные пенящиеся средства без содержания данных компонентов.

Умывание горячей или слишком холодной водой

Горячая вода помогает очищать кожу, удаляя жир и бактерии. Но вместе с этим она способствует расщеплению важных для защиты кожи веществ и масел, полностью высушивая ее. В свою очередь, холодная вода не дает порам достаточно открываться для очистки, в результате чего грязь и жир остаются. Поэтому оптимальным выбором будет теплая вода.

Отказ от увлажнения

Существует миф о том, что увлажняющий крем только усугубляет проблему жирной кожи. На самом деле из-за нехватки влаги кожа и начинает выработку жира. Другое дело, что нужен подходящий легкий крем с глицерином, уменьшающим потери воды и стимулирующим процесс увлажнения.

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Злоупотребление солью

Питание оказывает разное влияние на состояние нашей кожи. Но в случае с солью эксперты сходятся во мнении: соленые продукты обезвоживают кожу. Недостаток воды заставляет сальные железы работать активнее, что и приводит к жирному блеску на лице.

Поддержание обезвоженного состояния кожи

В случае с жирным типом кожи любой признак сухости может приветствоваться, что тоже не всегда правильно. Сухое и нормальное состояние кожи легко спутать с тем самым обезвоживанием. О недостатке воды говорит ощущение стянутости, сморщивание кожи при малейшем нажатии и зуд. Решить проблему обезвоживания можно средствами на водной основе для того же увлажнения с гиалуроновой кислотой или глицерином. И вновь не стоит бояться, что они вызовут чрезмерное выделение кожного сала.

Злоупотребление отшелушиванием

Применение скрабов может казаться полезным для жирной кожи, поскольку отшелушивание удаляет омертвевшие частицы кожи и тем самым освобождает поры для регуляции естественного увлажнения. И это верно, однако частое применение таких процедур скорее ухудшает ситуацию. Отшелушивание, которое проводится более трех раз в неделю, создает микротрещины на поверхности кожи, что приводит к воспалительным процессам, потере влаги и образованию жира.

Чувствительность к стрессам

Возможно, этот фактор контролируется труднее всего, но в любом случае он влияет на жирность кожи. Стрессы способствуют выработке кортизола, который, в свою очередь, активирует и сальные железы. Решением проблемы может стать освоение навыков борьбы со стрессами наподобие дыхательной гимнастики или медитации.