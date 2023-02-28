 

Зависимость, ревность и контроль: во что выльется новый роман Питта после развода с Джоли

28.02.2023, 17:15, Разное
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Голливудский актер Брэд Питт на протяжении пяти с лишним лет после развода с Анджелиной Джоли таскался по судам, делил права на опекунство, заводил интрижки, а фактически жил бобылем. Многие считали, что Питт просто не может забыть Джоли, вот и скандалит с ней прилюдно по каждому поводу. Однако теперь все изменилось, и Питт наконец обрел личное счастье.

Актер перестал скрывать роман с Инес де Рамон. Влюбленные провели выходные в Париже, после чего появились вместе на светском мероприятии – церемонии вручения кинопремии Cesar.

Эксперты верят, что парочка сошлась неслучайно. Нумеролог Евгения Абдуллина оценила совместимость Инес де Рамон и Брэда Питта и пришла к выводу, что в паре царит энергия дьявола, которая может перевернуть их жизнь с ног на голову, сообщает Пятый канал.

По слухам, Питт уже познакомил свою новую возлюбленную с детьми. А сама она, к слову, пока еще официально замужем, то есть в процессе развода.

По мнению нумеролога, в дату рождения Брэда Питта развод впечатан как явление. Это слабая энергия восьмерки, которая втягивает его в проблемы с законом и всяческие разрушенные договоренности с людьми. При этом у актера сильна семейная составляющая в его карте. Он построит семью, но не сразу.

В цифрах Инес де Рамон сильна энергия девятки, которая программирует ее на жизнь отшельника. Это значит, что ей вполне хорошо одной. Если же ей придется по душе спутник, то она согласится отказаться от своих страстей.

“Самое важное, на чем построились отношения — очень мощный энергообмен показывает энергия дьявола, которая стоит в первой позиции в их композите. Это страсть, сексуальность, любовные отношения на уровне животной страсти”, – отметила нумеролог.

Однако такой союз может быть довольно опасным, предупредила эксперт. По ее словам, это может привести Брэда Питта к сексуальной зависимости, ревности и контролю.


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