 

“Последние дни”: Выкатившая беременное пузо молодуха Прилучного озвучила срок

28.02.2023, 17:15, Разное
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После громкого развода с Агатой Муцениеце знаменитый актер начал отношения с молодой коллегой Зепюр Брутян. Интересно, что изначально многие этот союз считали пиар-ходом. Но в итоге все оказалось серьезно: Павел Прилучный женился на своей избраннице.

Почти сразу после свадьбы поползли слухи о беременности актрисы. Бдительные поклонники стали замечать изменения в фигуре вечно стройной звезды, при этом сама она делала вид, будто никакого интересного положения нет. Только сейчас жена актера перестала скрывать радостное событие в семье.

В микроблоге Зепюр Брутян появилось новое видео: надев обтягивающее боди, она выкатила перед зеркалом свое уже довольно огромное беременное пузо. Девушка находилась в студи и, судя по всему, готовилась к фотосессии, которая может стать официальным заявлением о скором прибавлении в семье Павла Прилучного.

Кстати, этим роликом она прервала свое долгое молчание в социальных сетях. “Последние дни были очень насыщенными. Хотелось взять выходные и побыть больше с семье”, – озвучила срок актриса, в течение которого у нее не было желания выходить на связь. Видимо, с новыми силам жена Павла Прилучного будет делиться новостями из жизни и, возможно, уже расскажет о своей беременности.


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