 

Американский наёмник о боях под Артёмовском – больше четырёх часов в мясорубке не протянешь

28.02.2023, 17:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бывший военнослужащий морской пехоты США, участвовавший в сражениях у Артёмовска, предоставил порталу Military Watch редкие сведения из первых рук о ситуации на фронте. Трой Оффенбекер рассказал журналистам, что у украинских войск много потерь, а продолжительность жизни на передовой составляет около четырёх часов. При этом западные заявления о том, что у российских сил якобы заканчиваются боеприпасы, никак не влияют на интенсивность обстрелов.


AP

Ожесточённые бои идут в районе Артёмовска (Бахмута), где с середины месяца российские войска добились значительных успехов. Бывший американский морпех, непосредственно участвовавший в сражениях, предоставил порталу Military Watch редкие сведения из первых рук о ситуации на фронте. 

Трой Оффенбекер, сражавшийся в украинском Интернациональном легионе, считается лишь одним из тысяч западных военных на передовой. Его рассказ во многом повторяет слова других западных наёмников с начала конфликта. Положение дел украинских войск Оффенбекер охарактеризовал так: «Много потерь. Продолжительность жизни на передовой составляет около четырёх часов».

Боевые действия в Артёмовске считаются одними из самых кровопролитных с начала российской спецоперации на Украине. Украинцы назвали эту хаотичную битву «мясорубкой» из-за огромных потерь личного состава. Учитывая, что призывные силы ВСУ в несколько раз превосходят по численности российские, данные, поступающие на протяжении всего конфликта, говорят о том, что Киеву удавалось бросать на передовую тысячи военнослужащих, чтобы измотать неприятеля, пусть даже ценой огромных потерь. Однако сообщения о «мясорубках» для украинских солдат участились после того, как РФ удалось перегруппировать силы. Оффенбекер называет российские артиллерийские удары «непрерывными». По его словам, западные заявления о том, что у российских сил якобы заканчиваются боеприпасы, никак не влияют на интенсивность обстрелов.

Ожидается, что обе стороны получат значительные подкрепления. Украина приветствует бойцов из нескольких стран НАТО и ждёт новые танки, беспилотники, артиллерию и ряд других вооружений. РФ начала в сентябре частичную мобилизацию и значительно расширила производство ключевых систем вооружений — в частности, танков и артиллерии. Параллельно она обновляет поступающую со складов устаревшую технику, поэтому ожидается, что её боевая мощь на передовой значительно возрастёт. 

«Конфликт всё больше напоминает борьбу на истощение, в которой РФ в одиночку противостоит совокупной силе Киева и НАТО, поэтому исход битв на фронтах остаётся весьма неопределённым», — заключает портал.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12.22 / “Добрые каникулы”: московские НКО проведут благотворительные мероприятия на ВДНХ

11.03.21 / Первый канал возрождает ток-шоу «Моя семья» – принц Гарри и Меган Маркл станут ведущими

19.10.20 / Подборка сообщений о событиях в Карабахе

29.12.22 / Агеев день: приметы и традиции 29 декабря

12.02.22 / Хип-хоп, ТikTok и криптобанда

06.01.22 / Мнение: ОДКБ введет миротворцев в Казахстан

15.09.21 / Принцесса Диана любила блейзеры. Лучшие варианты, которые актуальны и в наше время

17.08.22 / Мнение: Демократический Афганистан строит новую жизнь

19.12.22 / На подходе новый кроссовер Buick Electra E5

18.01.23 / Logitech представила веб-камеру Brio 300 с необычным дизайном за $69,99

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика