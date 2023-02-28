Политолог Князев: Казахстан не станет жертвовать дружбой с Россией в угоду США

Вашингтон не оставляет надежд «подкупить» Астану в вопросе дистанцирования от Москвы. Однако Казахстан не заинтересован в разрыве партнерских связей с Россией. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Александр Князев. Ранее глава республики Касым-Жомарт Токаев встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Встреча Блинкена и Токаева в информационном поле была презентована исключительно через тезисы об «образцовом сотрудничестве». Однако подобные заявления можно списать на дипломатическую вежливость. Говорить о целенаправленном сближении Казахстана с США в настоящий момент не приходится», – считает ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД РФ Александр Князев.

«Другое дело, что подобные мероприятия пресс-релизами не ограничиваются. Очень важно понять, о чем политики говорили «за кулисами». Вашингтон, скорее всего, пытался принудить Астану соблюдать дистанцию в отношениях с Москвой и Пекином. Вероятно, в обмен на лояльность предлагались инвестиционные преференции», – отмечает эксперт.

«В принципе, Штаты давно используют политику своеобразного подкупа в отношении Казахстана. Однако увенчается ли подобная тактика успехом – спорный вопрос. Астана, как и многие акторы Центральной Азии, сейчас достаточно четко ориентирована на такие интеграционные проекты, как ЕАЭС и ОДКБ», – подчеркивает собеседник.

«В силу исторических причин регион плотно связан с Россией. Казахстан в этом плане не исключение. Нас объединяет сильное сотрудничество в сферах экономики и энергетики. Разорвать столь плотное партнерство – задача непростая», – указывает эксперт.

«Другое дело, что Астана остается привержена политике многовекторности. Приходится балансировать между Москвой, Пекином и Вашингтоном. Уклон в одну из сторон невыгоден. Руководство страны это понимает и не спешит бежать в объятия США. Ведь Казахстан остается зависимым от КНР и РФ по целому ряду жизненно важных направлений», – резюмирует Князев.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился в Астане с госсекретарем США Энтони Блинкеном, информирует официальный сайт главы республики. Токаев отметил, что две страны сумели выстроить «образцовое взаимодействие». По его мнению, достигнуто долгосрочное партнерство в таких областях, как безопасность, энергетика и торговля.

Президент подчеркнул, что США являются одним из крупнейших инвесторов Казахстана с общим объемом вложений более 62 млрд долларов. В свою очередь Блинкен выразил благодарность за оказанное гостеприимство и передал лидеру государства «теплые слова приветствия от президента Соединенных Штатов».

Ранее Токаев заявлял, что Астана не планирует отказываться от политики многовекторности. По его словам, учитывая географическое расположение Казахстана, у страны не может быть альтернативных способов поведения на международной арене. При этом недавно МИД РФ указывал на недовольство США сохранением глубоких союзнических связей РФ со странами Центральной Азии. Ведомство подчеркивало, что на партнеров Москвы оказывается колоссальное дипломатическое давление.

Ранее эксперты оценили возможность изменения внешнеполитического курса Астаны после переизбрания Токаева, также газета ВЗГЛЯД объясняла, каким образом Казахстан намерен весной разыграть «русскую карту».

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