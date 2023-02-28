 

Yle: В Финляндии началось строительство ограждения на границе с Россией

28.02.2023, 17:00, Новости дня
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Рабочие в Финляндии начали возводить «пробный участок» трехкилометрового ограждения на границе с Россией, сообщили СМИ.

Как сообщила телерадиокомпания Yle, строительство заграждения, которое будет оснащено системами технического контроля, началось в понедельник в районе пограничного перехода Иматра, передает ТАСС.

В ходе эксплуатации предстоит проверить, выдержит ли ограждение воздействие холода, снега и возможного потока людей из России.

Завершить первый этап строительства, на который власти республики выделили 6 млн евро, планируется к концу июня 2023 года.

Ранее премьер Финляндии Санна Марин в ходе визита в город Йоэнсуу на востоке страны заявила, что предпосылки для строительства ограждений на части государственной границы между Финляндией и Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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