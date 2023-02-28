Министерство энергетики считает, что тенденция роста потребления энергии сохранится

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что тенденция роста энергопотребления сохранится до 2023 года.

“В прошлом году общее энергопотребление в стране выросло на 1,5%. По данным пресс-службы Минэнерго, министр ожидает роста энергопотребления в следующем году.

Накануне “Правительственного часа” Шульгинов встретился с депутатами из фракций КПРФ, “Справедливая РФ – Патриоты – За правду”. Он отметил, что потребление электроэнергии в РФ выросло в конце 2022 года, и сказал, что это “один из важных показателей экономического роста в целом”.