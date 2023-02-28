Отличное противовоспалительное средство и источник железа для беременных: удивительный эффект патоки для здоровья человека

Патока становится все более популярным и востребованным продуктом, который рекламируется производителями и даже врачами. Это обусловлено тем, что она является богатым источником минералов, поэтому оказывает положительное влияние на здоровье человека. Можно выделить несколько важнейших характеристик патоки, благодаря которым каждому человеку нужно регулярно употреблять данный продукт.

Улучшает здоровье костей

Черная патока выступает прекрасным источником кальция, который способствует укреплению костей. Человек нуждается в ежедневном поступлении кальция, который требуется для ногтей, волос и костей. Патока содержит много кальция, железа и меди, что помогает заживлению переломов и снижает риск ослабления костей.

Полезна для волос

Черная патока полезна для здоровья волос. В одной ее порции содержится около 14 процентов от нормы потребления меди, необходимой для наших локонов. Длительное употребление черной патоки также может улучшить качество волос. Поэтому многие люди предпочитают полностью заменять сахар данным продуктом. Являясь богатым источником антиоксидантов, черная патока борется с активностью свободных радикалов, тем самым уменьшая седину и предотвращая выпадение волос.

По данным медицинского центра Университета Мэриленда, черная патока является хорошим источником кальция, который используется для лечения облысения.

Помогает бороться с анемией

Черная патока является очень хорошим источником негемового железа, которое может помочь в лечении анемии. Согласно отчету, опубликованному Американской академией педиатрии, данный продукт является хорошим источником железа, которое может помочь предотвратить железодефицитную анемию у младенцев и детей раннего возраста.

Черная патока в дополнение к другим витаминам группы В также содержит фолиевую кислоту – все они способствуют выработке красных кровяных телец, необходимых для лечения мегалобластной анемии.

Для лечения и профилактики рака

Патока из черной смородины эффективна при лечении рака. Она богата минералами, такими как железо, цинк, магний, калий, дефицит которых может представлять серьезный риск развития рака. Это обусловлено и наличием большого количества антиоксидантов.

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Полезна для кожи

Патока из черной смородины содержит молочную кислоту, которая является естественным средством для борьбы с прыщами. Потребление такого продукта ускоряет процесс заживления ран. При длительном употреблении патоки кожа становится более свежей, яркой и нежной. Дефицит железа приводит к бледности кожи и наносит ущерб ее здоровью. Бороться с этой проблемой можно с помощью патоки, которая дополнительно является прекрасным смягчающим средством для кожи.

Хороший источник железа для беременных женщин

Всего в двух столовых ложках черной патоки содержится около 13,2% суточной нормы железа, которое требуется нашему организму для доставки кислорода к клеткам крови. Это особенно важно для беременных женщин, у которых часто понижается уровень железа, что увеличивает риск преждевременных родов или низкого веса младенца при рождении. Это питательное вещество поступает к растущему плоду и плаценте, а также способствует увеличению эритроцитов матери. Кальций также является еще одним важным питательным веществом, необходимым беременным женщинам. Регулярное употребление данного продукта помогает уменьшить судороги в ногах, которые часто возникают во время вынашивания ребенка.

Прекрасное противовоспалительное средство

Природные противовоспалительные свойства патоки помогают облегчить многие заболевания. Она используется в некоторых фармацевтических препаратах для лечения воспалительных процессов. Это средство подходит для лечения многих невралгических болезней и ревматизма.

Таким образом, патока содержит множество полезных веществ, которые позволяют бороться со сложными болезнями и дают положительный эффект для всего организма. Она полезна для детей и беременных женщин, а также позволяет снизить риск возникновения раковых опухолей.