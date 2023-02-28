Классический балаяж или “карамельные корочки”: лучшие идеи для черного окрашивания с омбре

Техника окрашивания омбре по-прежнему в тренде, и ее популярность становится все больше. В нынешнем сезоне особо актуальным является черное окрашивание с омбре, позволяющее сделать образ таинственным, романтичным и очень привлекательным. Ниже представлены идеи, среди которых вы сможете выбрать самый лучший для себя вариант.

Классический балаяж

Речь идет о переходе от черного до более светлых тонов с вкраплением прядей также светлых оттенков. Отличной идеей является использовать коричневый цвет, который обеспечит более плавным переходом (не будет яркого контраста) и визуально добавит объема.

“Карамельные корочки”

Очень стильное окрашивание с кончиками волос цвета карамели. Используется омбре, в котором черный цвет плавно перетекает в светло-коричневый. Волосы выглядят максимально естественно, словно слегка выгоревшие на солнышке. Такое окрашивание больше подойдет обладательницам теплого или нейтрального цвета кожи.

От черного до блонда

Если вы являетесь почитательницей контрастного эффекта, используйте более яркие цвета. Натуральный черный гармонично сочетается с золотистым или платиновым блондом.

Можно также использовать серебристы оттенки на кончиках, ваши локоны будут блестеть и переливаться, это очень стильно и красиво.

Красно-черные тона

Сочетание красного с черным является общепринятым стильным и эффектным. Выберите любой оттенок красного, начиная от нежного розового и заканчивая бордовым. Прическа будет нарядной, независимо от укладки, поскольку цвета привлекут максимум внимания (любая форма и длина будет смотреться просто превосходно).

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В стиле русалки

Если вы являетесь любительницей разных сочетаний цветов, не ограничивайте себя в выборе. Вы можете собрать несколько оттенков по своему усмотрению. К примеру, замечательно смотрится пурпурный, фиолетовый, сиреневый или водные цвета (сочетание голубого и зеленого) и другие оригинальные импонирующие вам тона.

В синих тонах

Синий цвет сегодня в тренде и очень актуален в год Водного Кролика. Поэтому вы можете сочетать черный с нежно-голубым или остановить свой выбор на темном синем цвете. Цветовая гармония и экстравагантность образа обеспечены.

Модная зелень и яркость неона

Весна является сезоном возрождения природы, поэтому вы будете актуальны, если остановите свой выбор именно на черно-зеленых сочетаниях. Также можно выбрать самые разные оттенки, начиная от светлого салатового и заканчивая цветом темной сочной зелени листвы. Очень эффектно смотрятся сочетания с яркими неоновыми оттенками.

Цвета единорога

Также очень модная тенденция, которая освежит ваш образ и сделает его креативным. Вы можете окрасить все волосы или их часть.