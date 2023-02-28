 

В Череповце жена хоккеиста “Северстали” сбила ребенка

28.02.2023, 15:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Череповце на пешеходном переходе супруга хоккеиста “Северстали” наехала на ребенка. По словам самой участницы ДТП, она двигалась с невысокой скоростью и пыталась объехать другую машину. Из-за этого обзор был закрыт, она не заметила людей на пешеходном переходе, передает RT.

В этот момент дедушка с внучкой переходили дорогу. Водительнице удалось объехать мужчину, а ребенка она задела по касательной. По данным Пятого канала, от удара об машину девочка отлетела на несколько метров.

Ответственности за случившееся жена хоккеиста “Северстали” не снимает. Как сообщает телеканал “360”, пострадавшая девочка уже находится дома.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02.22 / Скандалы: В рядах московской полиции появился первый трансгендер

30.12.22 / “Хочу с молодым и красивым”: 51-летняя Курдрявцева сделала откровенное заявление после информации о разводе

16.09.22 / Лидер «Агаты Кристи» Самойлов рассказал о «провинциальном» впечатлении от Москвы

13.06.21 / Ломтики авокадо, ложки и не только: избавляемся от мешков под глазами в считаные минуты

29.01.21 / Скандалы: Деньги против зрелищ

26.02.22 / Голодать, пить много воды и лечить депрессию эфирным маслом: худшие “здоровые” советы, которые могут навредить

15.06.22 / “Музыка Москвы”: на ВДНХ пройдут иммерсивные концерты

25.08.22 / Мнение: Если нечто выглядит как утка

18.02.23 / «Ничего не оставил на тарелке» — хорваты вошли во вкус блюд от поваров-роботов

17.06.22 / Женщина, ради которой я буду жить – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика