 

“Проверка на прочность”: Супруга Александра Малинина высказала мнение о женихе дочери

28.02.2023, 15:52, Разное
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Недавно общественность ошарашила новость о том, что наследница народного артиста РФ выходит замуж. Ее избранника зовут Зак. И, как известно, молодые люди познакомились в Лондоне, где Устинья Малинина получает образование в Академии музыки.

Правда, кем работает возлюбленный дочери популярного музыканта не до конца понятно. Но, судя по помолвочному кольцу, усыпанному бриллиантами, деньги на хотелки звездной наследницы у него есть. Кажется, девушка очаровала миллионера! Подписчики Устиньи не прошли мимо такого события. Они искренне восхитились происходящим с их кумиром. “Я невероятно рада за вас двоих”, – прокомментировала новость одна из поклонниц.

Жена Александра Малинина тоже не обошла стороной известие о предложении руки и сердца для ее дочери. Она решила высказать свое мнение о женихе, посвятив целый пост на эту тему. И пользователи наверное ликуют, ведь будущая теща решила рассказать подробности отношений возлюбленных. Эмма Валентиновна убеждена, что Зак – отличный молодой человек, который уже давно зарекомендовал себя настоящим мужчина.

Она также добавила, что история любви ее дочери началась с дружбы. Мать уверена, что как раз так можно построить крепкие отношения.

“Вы оба прошли проверку на надежность и прочность ваших чувств…”, – написала супруга Александра Малинина.


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