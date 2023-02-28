Samnytt – Грета Тунберг протестует против ветроэнергетики в Норвегии

Экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к продолжающимся демонстрациям против ветроэнергетики в Норвегии, передаёт Samnytt. Протесты были организованы Норвежской саамской ассоциацией, которая выступает против строительства крупных ветряных ферм на оленеводческих пастбищах недалеко от Тронхейма.



AP

С прошлого четверга молодые саамы-активисты блокируют помещения Министерства нефти и энергетики Норвегии в Осло. Протесты организовала Норвежская саамская ассоциация, которая протестует против одного из самых крупных в Европе ветропарков Fosen Vind, построенного к северу и югу от Тронхейма.

С 2016 года на прибрежном ландшафте было уставновлено более 200 ветряных турбин с диаметрами ротора до 136 м общей мощностью более тысячи мегаватт, пишет Samnytt.

Саамы, занимающиеся оленеводством на расположенном к северу от Тронхейма полуострове Фосен, постоянно выступали против строительтва ветряков. Оленеводы дошли до Верховного суда Норвегии, который в октябре 2021 года занял их сторону, признав, что ветряные турбины нарушают права человека.

Провозглашённое правительством Норвегии «зелёное изменение», которое послужило поводом для строительства ветроэнергетического проекта, суд счёл недостаточно весомой причиной для ограничения возможностей саамов по ведению оленеводства, отмечает издание.

Тем не менее решение суда было вынесено после того, как электростанции уже были построены, а норвежское правительство решило их не сносить, что встретило растущее негодование со стороны коренного народа. На выходных к протестующим присоединилась Грета Тунберг, которая также требует сноса ветряков.