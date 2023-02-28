Путин поручил ФСБ пресекать работу тех, кто пытается расколоть общество России
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Федеральной службе безопасности (ФСБ) следует и далее пресекать попытки ослабить российское общество, сообщил президент Владимир Путин на коллегии спецслужбы.
«Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество», – цитирует Путина ТАСС.
Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что глава государства во вторник в открытом формате выступит на коллегии ФСБ. После этого у Путина запланирован ряд мероприятий закрытого характера.
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