Путин призвал ФСБ помогать ВС России в решении задач СВО

ФСБ РФ должна и далее помогать Вооруженным силам в решении задач СВО, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ведомства.

«Прежде всего необходимо продолжить оказывать содействие вооруженным силам и Росгвардии в решении задач специальной военной операции, в том числе по контрразведывательному обеспечению воинских формирований, быстрому обмену оперативно значимой информацией», – приводит его слова ТАСС.

Он также добавил, что ФСБ принимала в прошедшем году активное участие в СВО. Он отметил, что сотрудники службы решали «сложные, нестандартные оперативные задачи, прикрывали государственную границу», и поблагодарил их за их работу как «на переднем крае – на освобожденных территориях, в прифронтовой зоне», так и «в тылу противника».

«Наши Вооруженные силы получили бесценный боевой опыт. Такой же опыт за прошедший год накоплен и ФСБ, другими нашими специальными службами, и его также мы обязаны в полной мере использовать для укрепления национальной безопасности нашей страны, для защиты государства, общества, прав и свобод наших граждан», – отметил Путин.

Ранее стало известно, что Путин выступит на коллегии ФСБ, она пройдет в открытом формате. После этого пройдет целый ряд мероприятий закрытого характера, они пройдут у президента в Кремле в непубличном формате.

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