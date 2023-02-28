 

«Мы воюем, батрачим, погибаем, а он…» – Пригожин рассказал, почему блогеру Столярову не место на фронте

28.02.2023, 15:33, Разное
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Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на отдых зятя главы Минобороны РФ Алексея Столярова в Сочи. Фитнес-блогер отправился туда для празднования своего дня рождения.

В комментарии для журналистов Пригожин рассказал, почему Столярову не место на фронте. Бизнесмен напомнил об отсутствии «маникюра и педикюра» в боевых условиях. Кроме того, блогер не сможет ухаживать за своим телом в Донбассе, как в Сочи.

«И что касается Дня Рождения и Сочи, то, конечно, ему очень важно ухаживать сейчас за своим телом, потому что он несет своим телом своим близким и своим поклонникам большую радость, демонстрируя различные его части. Поэтому мы пока воюем, батрачем, погибаем, а он.. ну, хорошо, что он так встречает свой день рождения», – процитировали бизнесмена пресс-службе компании «Конкорд».

Ранее стало известно, что Столяров положительно оценил проукраинские посты в соцсетях. Пригожин высмеял поведение блогера и с иронией добавил, что «боится» с ним конфликтовать.


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