Всемирно известный эколог подтвердил, что при СССР трава была зеленее

На всемирном экологическом форуме в Эдинбурге эксперты обсудили климатические изменения на планете в период с 1950 по 2050 годы. Экологи пришли к выводу, что существующие тенденции вредны для окружающей среды и приведут к глобальным катаклизмам. Также в ходе дискуссии были проанализированы выбросы углекислого газа в атмосферу в крупнейших странах планеты.

«Растущая экономика Индии – одна из главных проблем и, конечно же, коровы. Если в пятидесятых-шестидесятых их употребляли в пищу, то сегодня – практически нет, а это просто огромный вред для экосистемы. Трудно понять, зачем нужны эти животные, если молоко отлично научились производить из порошка», – подчеркнул руководитель фонда World Nature Майкл Эндрюс.

Оценил известный эколог и влияние самой большой по площади страны миры на окружающую среду.

«Поколение россиян, у которых молодость прошла во времена СССР, часто говорит, что деревья в тот период были выше, а трава зеленее. Каким бы абсурдным это утверждение не казалось, но было именно так. У нас в лаборатории есть трава из московского парка 1964 года и 2020-го. Хлорофилла, а именно этот компонент влияет на зелёный цвет, в советский период было в два раза больше», – резюмировал эксперт.

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