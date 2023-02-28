Компания из Казахстана может купить завод Hyundai в Санкт-Петербурге

Ведутся переговоры о продаже российского завода Hyundai в Санкт-Петербурге Казахстану. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кирилла Соловейчика, председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

“По Hyundai продолжаются переговоры с Казахстаном. Площадку General Motors так и не запустили представители Hyundai. Сейчас мы ведем переговоры об аренде одного из зданий, чтобы там обучать рабочих как для города, так и для всего автопрома”, – цитирует агентство слова Соловейчика.

Ранее сообщалось, что Hyundai в очередной раз продлил режим простоя на заводе до марта 2023 года.

В 2010 году компания Hyundai открыла свой завод в Санкт-Петербурге. Он может выпускать до 200 000 автомобилей в год. До марта 2022 года здесь продолжалось производство автомобилей Hyundai Creta, Solaris и Kia Rio.