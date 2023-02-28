“Прелесть моя”: женатого Кончаловского застукали в объятиях блондинки

Народный артист в преддверии 100-летия Театра Моссовета перенес и обновил выпущенную раннее и показанную в МХАТ им. Горького постановку “Сцены из супружеской жизни”. Спектакль рассказывает историю жизни мужа и жены во времена перестройки. Главную женскую роль играет жена режиссера – Юлия Высоцкая, а мужскую – Алексей Розин.

В постановке принимают участие только два героя. В центре внимания их жизнь, отношения, конфликты, любовь, понимание, измена, расставание, новая встреча. Премьера спектакля состоялась в минувшие выходные. Андрей Кончаловский был счастлив дать своему детищу новую жизнь на сцене Театра Моссовета.

К слову, сцена из супружеской жизни произошла не только в рамках театра, но и наяву. По окончании представления, женатого режиссера-постановщика Андрея Кончаловского застукали в объятиях молодой блондинки. Видео с красоткой появилось в социальных сетях, а оказалась ею близкая подруга семьи – Пелагея. Так что, Юлии Высоцкой точно не стоит переживать за супруга!

Певица поделилась с мэтром впечатлениями от увиденной постановки, подчеркнув, что у нее по кожи прошли мурашки – аж до пальчиков ног! Такая реакция порадовала режиссера. “Прелесть моя”, – ответил на добрые слова исполнительницы Андрей Кончаловский.