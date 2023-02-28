 

Надула россиян на круглую сумму: Сбежавшая за бугор Литвинова спелась со знаменитой мошенницей

28.02.2023, 14:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Одна из самых загадочных отечественных актрис уже почти год живет за границей. Поговаривают, что во Францию она сбежала со своей близкой подругой Земфирой, так что артистка точно не страдает от одиночества. В кино на чужбине Рената Литвинова не снимается, но и не скучает, отыскав себе пару дел по душе.

Во-первых, увлеченная модой звезда то и дело появляется на показах именитых дизайнеров или же выгуливает на улицах Парижа новые интересные луки. А во-вторых, блондинка решила быть полезной для общества – его женской половины. Лицо актрисы заметили на афише форума Women’s Empowerment Convention, где она, судя по всему, поделится своим личным опытом с гостями.

Однако у публики появились подозрения, что Рената Литвинова спелась со знаменитой мошенницей – именно так Елену Блиновскую назвал светский сплетник Антон Суворкин, который отыскал измененную афишу с оскандалившейся блогершей. Пока не понятно, насколько это правдивый постер. “Инфоцыганку”, напомним, не раз обвиняли в том, что она надула россиян на круглую сумму, продавая бесполезные курсы. Так что, прифотошопить себя рядом с подругой Земфиры ей бы не составило труда.

Впрочем, в комментариях к видео Антона Суворкина пишут, что Елена Блиновская якобы и правда есть в программе форума. Если это так, то напрашивается вывод о том, что Рената Литвинова объединилась с блогершей, несмотря на ее репутацию, ради проведения мероприятия. Кстати, недалеко от нее на постере изображена Наталья Водянова. Вот такое разношерстное комбо!


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06.20 / Секрет счастья

20.05.22 / Мнение: “Азовсталь” все

28.04.21 / От лаванды до зелени: весенне-летние тренды маникюра

17.08.22 / «Это харакири» — глава комитета бундестага раскритиковал энергетические санкции против России

21.08.20 / Камера видеоняни засняла, как ребенок проснулся ночью и начал слушать загадочный шепот

11.09.22 / «Лидер мира» – отсталые страны Юго-Восточной Азии открыты к повороту России на Восток

05.12.21 / Мнение: Почему не снижается смертность, обязательная вакцинация и заработок на антиваксерах

08.12.22 / Кличко – Киев может остаться без света, отопления и воды, как в фильмах про апокалипсис

25.08.21 / Такие пельмени и есть жалко – только и хочется, что любоваться: впечатляем семью ажурной лепкой (фото)

31.03.22 / Мнение: Запрет на покупку иностранного ПО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика