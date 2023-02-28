Надула россиян на круглую сумму: Сбежавшая за бугор Литвинова спелась со знаменитой мошенницей

Одна из самых загадочных отечественных актрис уже почти год живет за границей. Поговаривают, что во Францию она сбежала со своей близкой подругой Земфирой, так что артистка точно не страдает от одиночества. В кино на чужбине Рената Литвинова не снимается, но и не скучает, отыскав себе пару дел по душе.

Во-первых, увлеченная модой звезда то и дело появляется на показах именитых дизайнеров или же выгуливает на улицах Парижа новые интересные луки. А во-вторых, блондинка решила быть полезной для общества – его женской половины. Лицо актрисы заметили на афише форума Women’s Empowerment Convention, где она, судя по всему, поделится своим личным опытом с гостями.

Однако у публики появились подозрения, что Рената Литвинова спелась со знаменитой мошенницей – именно так Елену Блиновскую назвал светский сплетник Антон Суворкин, который отыскал измененную афишу с оскандалившейся блогершей. Пока не понятно, насколько это правдивый постер. “Инфоцыганку”, напомним, не раз обвиняли в том, что она надула россиян на круглую сумму, продавая бесполезные курсы. Так что, прифотошопить себя рядом с подругой Земфиры ей бы не составило труда.

Впрочем, в комментариях к видео Антона Суворкина пишут, что Елена Блиновская якобы и правда есть в программе форума. Если это так, то напрашивается вывод о том, что Рената Литвинова объединилась с блогершей, несмотря на ее репутацию, ради проведения мероприятия. Кстати, недалеко от нее на постере изображена Наталья Водянова. Вот такое разношерстное комбо!