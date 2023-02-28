Бунт при дворе? Люди отказываются бесплатно работать на коронации Карла III

Британские артисты один за одним отказываются выступать на майской коронации Карла III. Среди них оказались Адель, Эд Ширан, Гарри Стайлс и Элтон Джон. Чем объяснить такой бунт при дворе, не известно, но королевская семья обиделась из-за такого поведения подчиненных, сообщает Пятый канал.

Продюсер Иосиф Пригожин уверен, что знаменитости попросту не хотят выступать бесплатно, ведь люди не дураки. Королевская семья привыкла жить задарма и пользоваться всеми благами бесплатно, а современные звезды знают цену своему труду и не желают заниматься “благотворительностью” ради сомнительного пиара и удовольствия надоедливой семьи.

“Это может быть связано только с одним — если им не платят деньги. Они же все делают за деньги”, – заявил Пригожин.

Поклонники тоже раскрыли глаза на происходящее и возмутились: Неужели королевский двор не может предложить артистам достойный гонорар?

Муж Валерии считает, что такое поведение артистов в целом не очень оправдано, так как они могли бы хотя бы обосновать причину отказа. В противном случае получается, что они негативно относятся к самому королю Великобритании, и это выглядит как политический бойкот.