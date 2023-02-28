 

Бунт при дворе? Люди отказываются бесплатно работать на коронации Карла III

28.02.2023, 14:30, Разное
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Британские артисты один за одним отказываются выступать на майской коронации Карла III. Среди них оказались Адель, Эд Ширан, Гарри Стайлс и Элтон Джон. Чем объяснить такой бунт при дворе, не известно, но королевская семья обиделась из-за такого поведения подчиненных, сообщает Пятый канал.

Продюсер Иосиф Пригожин уверен, что знаменитости попросту не хотят выступать бесплатно, ведь люди не дураки. Королевская семья привыкла жить задарма и пользоваться всеми благами бесплатно, а современные звезды знают цену своему труду и не желают заниматься “благотворительностью” ради сомнительного пиара и удовольствия надоедливой семьи.

“Это может быть связано только с одним — если им не платят деньги. Они же все делают за деньги”, – заявил Пригожин.

Поклонники тоже раскрыли глаза на происходящее и возмутились: Неужели королевский двор не может предложить артистам достойный гонорар?

Муж Валерии считает, что такое поведение артистов в целом не очень оправдано, так как они могли бы хотя бы обосновать причину отказа. В противном случае получается, что они негативно относятся к самому королю Великобритании, и это выглядит как политический бойкот.


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