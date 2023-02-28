 

“Работает не так, как мы думали”: В Рижском театре раскрыли истинную причину устранения Хаматовой

28.02.2023, 14:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Некогда очень востребованная в России актриса со скандалом уехала в Латвию. Бегства из кормившей годами родины ей показалось мало, поэтому она решила поливать грязью свою страну. Ну, а в перерывах звезда рассказывает о непростой жизни на чужбине. Недавно, к примеру, Чулпан Хаматова жаловалась на низкие гонорары, да и откуда взяться высоким, если постановки с ней почти не выходят?

Казалось бы, наконец-то настал очередной звездный час беглой актрисы. В Новом Рижском театре готовили премьеру спектакля Gogolis.Nature Morte, в котором ей досталась роль. Однако после генеральной репетиции постановку устранили из репертуара театра, а вместе с ней и российскую артистку. В общем, ей опять придется сидеть без работы.

Народ, который уже купил билеты и ждал премьеры спектакля с участием Чулпан Хаматовой, гадает: что же могло произойти? Позже в Новом Рижском театре раскрыли истинную причину случившегося, и заключается она в необдуманном решении сделать действие на украинском языке.

“Мы поняли, что то, что мы представляли в шоу, работает не так, как мы думали…” – сказал режиссер.

По его словам, он много времени потратил на оттачивание всех деталей и мизансцен. И, кажется, так увлекся, что “потерял общую картину”. Стоит отметить, что для театра – это настоящее потрясение, ведь раньше он и его зрители с подобными ситуациями не сталкивались. Интересно, что на этот счет думает Чулпан Хаматова, которая уже рассуждает об уходе из профессии.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02.23 / Сорок два

09.07.22 / Россия открывает новые морские пути для обеспечения торговли с Китаем и Индией

16.08.22 / Мнение: Зенит в стране НБС

28.08.20 / Для проведения парада 2 сентября Лукашенко объявил всеобщую мобилизацию

10.11.22 / Обнаружены гены, вызывающие “непослушность” волос

07.08.22 / Не в США: Продюсер Ротару назвал настоящее местонахождения певицы

29.04.22 / «Это часть нашей истории» — Украина избавляется от российских символов, но рады этому не все

06.05.22 / Telepolis – «сдерживание России» — в Берлине задумались о возобновлении миссии бундесвера в Боснии и Герцеговине

25.12.22 / Миллионы американцев ощутили на себе последствия мощного зимнего шторма

10.01.22 / Скандалы: Дорогое Отечество

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика