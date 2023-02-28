 

Читатели Daily Mail заявили о победе России после слов Зеленского об Артемовске

28.02.2023, 14:13, Новости дня
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Читатели британского издания Daily Mail предрекли поражение Украины после слов президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в Артемовске, заявив, что Россия уже победила.

Пользователь Denn отметил, что для Украины «все кончено». «Украина бросает пушечное мясо в Бахмут (украинское название Артемовска, – прим. ВЗГЛЯД), не заботясь о жизнях солдат. Разумным подходом было бы вывести войска около двух недель назад, потери для Украины были очень высоки. В этом виноват Зеленский», – приводит комментарий читателя радио Sputnik со ссылкой на Daily Mail.

Mandatesheep указал, что «США и их союзники будут сражаться до тех пор, пока от Восточной Украины ничего не останется. Ужасно», – сообщил пользователь.

Комментатор drooo отметил, что Россия «уже победила».

«Зеленский смело продолжает вступать в сговор с глобальными корпорациями, чтобы извлечь максимальную прибыль из Украины, в то время как его люди напрасно умирают», – написал Tonka 78.

«Наконец-то люди начинают понимать, что Россия победит. Украинцы теперь в унынии. Актер Зеленский должен признать поражение, пока не погибло еще больше людей и еще что-то осталось», – подчеркнули читатели.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Артемовском направлении ситуация постоянно усложняется.

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что освобождение Артемовска продолжается, однако точную дату пока никто назвать не может, противник еще не готов вывести оставшиеся подразделения и полностью сдать населенный пункт.

Пушилин также назвал серьезным успехом освобождение района Ступки в Артемовске.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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