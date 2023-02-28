Синоптик Тишковец: Весеннего тепла в марте не прогнозируется

В Восточно-Европейскую часть РФ метеорологическая весна придет лишь в середине апреля, а март будет холоднее нормы, в то время как на юге, Урале, Дальнем Востоке и в Сибири среднемесячная температура будет на 3–5 градусов выше нормы, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, рассказывая об ожидаемой погоде в РФ весной 2023 года.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил жителей Центральной РФ о морозах в первый месяц зимы, передают РИА «Новости». Первого марта ожидается от –2 до –4 градусов днем и –6 до –8 градусов ночью, что соответствует норме. Высота снежного покрова будет соответствовать норме – около 37 см.

«Зима, если смотреть по Москве, оказалась, как мы и прогнозировали, на 1,3 градуса теплее многолетней климатической нормы сезона. За этот период выпало 120% остатков, но это за счет переизбытка снега в декабре, там у нас наблюдалось больше двух месячных норм. Январь и февраль – 50–60% осадков, что даже меньше, чем должно было быть», – говорит Тишковец.

Март, по его словам, в этом году подтвердит свой статус четвертого зимнего месяца в метрологическом отношении. Дело в том, что по многолетним нормам наступление метеорологической весны, когда наблюдается устойчивый переход среднесуточной температуры через 0 в сторону положительных отметок, раньше происходил где-то 27 марта. В связи с глобальным потеплением произошел сдвиг на неделю раньше, однако в этом году весеннего тепла в марте не прогнозируется.

«По моим подсчетам, среднемесячная температура в первом весеннем месяце будет на 1–2 градуса ниже многолетней климатической нормы, а по осадкам – около нормы. Это говорит о том, что март будет очень неустойчивый. Ну и стоит ждать традиционные арктические вторжения, причем неоднократно. Как гласит народная пословица: пришел март-марток – надевай семь порток», – делится специалист.

Начало апреля также ожидается холодное, продолжает синоптик. Тем не менее в общем апрель будет на 1–2 градуса теплее нормы – температурный маятник качнется совсем в другую сторону. Метеорологическая весна придется в этом году приблизительно на середину второго весеннего месяца – где-то на День космонавтики (12 апреля). Именно к этой дате, предположительно, сойдет снежный покров и начнет прогреваться земля.

«Май будет тоже где-то на 1–2 градуса теплее. Но это общее состояние и внутри этого прогноза могут быть какие-то колебания, – предупреждает эксперт, – в начале мая у нас тоже бывают возвраты холодов. Резюмирую: март – провальный, апрель и май должны вытянуть общую картину на более-менее благостные температурные показатели», – подчеркивает Тишковец.

Он обращает внимание на то, что данный прогноз касается только Восточно-Европейской (русской) равнины. В южных регионах страны, по его словам, в марте уже будет потепление – весенние тепло уже на подходе. А на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке первый весенний месяц будет на пять градусов теплее. «Во всей России, кроме русской равнины, март будет на 3–5 градусов выше нормы», – заключил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал об итогах прошедшей зимы в российской столице. Синоптик отметил, что в Москве с декабря по февраль выпало больше осадков, чем обычно наблюдается в этот период, а средняя температура воздуха оказалась выше на 1,2 градуса климатической нормы.

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