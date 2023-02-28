 

В Латвии, Литве и Эстонии повторились «берлинские истории» с российскими танками

28.02.2023, 14:13, Новости дня
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В Латвии, Литве и Эстонии повторились истории с проукраинскими акциями, которые в итоге обернулись выражением поддержки России, сообщил главный редактор Baltnews Андрей Стариков.

По его словам, в столицах прибалтийских государств были установлены привезенные с Украины российские танки, а жители Латвии, Литвы и Эстонии, как ранее немцы, начали возлагать цветы к этой технике. Однако приносить цветы к выставленным в Вильнюсе, Риге и Таллине танкам стало опаснее, чем в Берлине, передает радио Sputnik.

Стариков рассказал, что пропагандисты таким образом, хотели напомнить в годовщину спецоперации об «украинской проблеме», так как общественность устала от просьб Киева. Поэтому «была проведена стандартная пропагандистская кампания, похожая на акт вандализма».

Однако в этот раз, по рассказу редактора Baltnews, и в Литве, и в Эстонии, и в Латвии появились гвоздики около танков. Тогда танки обнесли забором, были выставлены наряды полиции для охраны порядка.

«После возложения цветов началась доследственная проверка, потому что в сознании работников правоохранительных органов стран Прибалтики это преступление. Это подпадает под оправдание геноцида, есть такая политическая уловка, которую используют в Прибалтике, чтобы уничтожать всех несогласных», – заверил Стариков, добавив, что жители Прибалтики, несмотря на риск репрессий, полностью изменили смысл акции.

По его словам, прибалтийские власти настолько запутались в своих исторических мифах, что стали их заложниками.

«В Прибалтике есть славная традиция – встречать российские танки цветами. Мы можем вспомнить хроники 1940 года. История повторилась. К выставленному якобы подбитому российскому танку понесли цветы, и одна картинка, одна фотография из той же Латвии, пускай с двумя скромными гвоздиками около танка, полностью дезавуировала всю пропагандистскую кампанию», – подчеркнул редактор.

По словам Старикова, украинские пропагандисты и те, кто поддерживает их в Латвии, Литве и Эстонии, «сели в лужу».

«Посыл получился другой – пора прекращать снабжать Киев оружием, пора урегулировать ситуацию дипломатически», – заключил редактор Baltnews.

Ранее жители Берлина принесли цветы к стоящему перед российским посольством танку Т-52 цветы, из-за чего начались беспорядки с проукраински настроенными радикалами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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